3.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الآن، بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار، و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار تقرير الحجر الزراعي للفترة منذ أول يناير حتى 4 سبتمبر، إلى أن أهم الصادرات هي“الموالح، والبطاطس، والبصل، وعنب، وفاصوليا، وبطاطا، ومانجو، وطماطم، وثوم، وفراولة، وجوافة، ورمان”.
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وبلغ إجمالي صادرات الموالح 2.1 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 963 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 251 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن منذ بداية 2024
واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 175 ألف طن، وجاء العنب في المركز الخامس بإجمالي 172 ألف طن، واحتلت البطاطا المركز السادس بإجمالي 108 ألف طن.
وجاءت المانجو في المركز السابع بإجمالي 56 ألف طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز الثامن بكمية 37 ألف طن، وجاءت صادرات الرمان في المركز التاسع بإجمالي 26.5 ألف طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 22.5 ألف طن.
بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر بإجمالي 21.3 ألف طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11 ألف طن.
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