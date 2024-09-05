3.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوزت صادرات مصر الزراعية 6.1 مليون طن من بداية العام حتى الآن، بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار، و400 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقرير الحجر الزراعي للفترة منذ أول يناير حتى 4 سبتمبر، إلى أن أهم الصادرات هي“الموالح، والبطاطس، والبصل، وعنب، وفاصوليا، وبطاطا، ومانجو، وطماطم، وثوم، وفراولة، وجوافة، ورمان”.

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وبلغ إجمالي صادرات الموالح 2.1 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير 963 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 251 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 175 ألف طن، وجاء العنب في المركز الخامس بإجمالي 172 ألف طن، واحتلت البطاطا المركز السادس بإجمالي 108 ألف طن.

وجاءت المانجو في المركز السابع بإجمالي 56 ألف طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز الثامن بكمية 37 ألف طن، وجاءت صادرات الرمان في المركز التاسع بإجمالي 26.5 ألف طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 22.5 ألف طن.

بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر بإجمالي 21.3 ألف طن، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 11 ألف طن.