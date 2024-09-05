الأسهم اليابانية تواصل التراجع.. ونيكي ينخفض 1% في الختام

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات
اليوم الخميس، بعد هبوط مؤشر“نيكي” بأكثر من 4% بنهاية جلسة الأمس، وذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية استمرار نمو الأجور في شهر يوليو، ما يمنح المصرف المركزي متسعاً لمواصلة رفع الفائدة.
وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.05% أو ما يعادل 390 نقطة إلى 36657 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.48% إلى 2620 نقطة.
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حسب بيانات صدرت اليوم عن وزارة العمل اليابانية، ارتفع الأجر الحقيقي -المعدل وفقاً للتضخم- بنسبة 0.4% في يوليو بعد زيادة بلغت 1.1% في يونيو، ليواصل النمو للشهر الثاني على التوالي.
ويرجع هذا التباطؤ إلى تباطؤ نمو التعويضات الخاصة (منها المكافآت) التي منحتها الشركات للعاملين، إذ تمنح المؤسسات اليابانية مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو، ومن المتوقع أن تتلاشى مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية في الفترة التالية على شهر أغسطس بحسب مسؤول بالوزارة.
ومن شأن استمرار نمو الأجور أن يساعد على مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، إذ يتطلع المصرف للوصول إلى معدل نمو للأجور الحقيقية يواكب التضخم المستهدف عند 2%.
وقال“هاجيمي تاكاتا” عضو مجلس محافظي اليابان في خطاب اليوم، إن المصرف عليه مواصلة رفع أسعار الفائدة حال تأكده من أن الشركات سوف تستمر في زيادة الإنفاق، والأجور.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639080
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