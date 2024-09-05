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الأسهم اليابانية تواصل التراجع.. ونيكي ينخفض 1% في الختام

9/5/2024 4:59:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد هبوط مؤشر“نيكي” بأكثر من 4% بنهاية جلسة الأمس، وذلك بعدما أظهرت بيانات رسمية استمرار نمو الأجور في شهر يوليو، ما يمنح المصرف المركزي متسعاً لمواصلة رفع الفائدة.

وانخفض مؤشر“نيكي” بنسبة 1.05% أو ما يعادل 390 نقطة إلى 36657 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.48% إلى 2620 نقطة.

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حسب بيانات صدرت اليوم عن وزارة العمل اليابانية، ارتفع الأجر الحقيقي -المعدل وفقاً للتضخم- بنسبة 0.4% في يوليو بعد زيادة بلغت 1.1% في يونيو، ليواصل النمو للشهر الثاني على التوالي.

ويرجع هذا التباطؤ إلى تباطؤ نمو التعويضات الخاصة (منها المكافآت) التي منحتها الشركات للعاملين، إذ تمنح المؤسسات اليابانية مكافآت فصل الصيف للموظفين في شهري يونيو ويوليو، ومن المتوقع أن تتلاشى مساهمة المدفوعات الخاصة في رفع الأجور الحقيقية في الفترة التالية على شهر أغسطس بحسب مسؤول بالوزارة.

ومن شأن استمرار نمو الأجور أن يساعد على مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، إذ يتطلع المصرف للوصول إلى معدل نمو للأجور الحقيقية يواكب التضخم المستهدف عند 2%.

وقال“هاجيمي تاكاتا” عضو مجلس محافظي اليابان في خطاب اليوم، إن المصرف عليه مواصلة رفع أسعار الفائدة حال تأكده من أن الشركات سوف تستمر في زيادة الإنفاق، والأجور.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108639080

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