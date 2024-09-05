ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات حول سوق العمل الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة، والتوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسط مؤشرات جديدة على تباطؤ زخم سوق العمل بأكبر اقتصادات العالم.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.34% إلى 2534.70 دولار للأوقية خلال التعاملات.
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وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.33% أو 8.12 دولار إلى 2503.84 دولار للأوقية، وزادت عقود الفضة تسليم ديسمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.22% إلى 28.62 دولار، كما ارتفع البلاتين الفوري 0.47% إلى 913.94 دولار للأوقية.
أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.7 مليون فرصة خلال يوليو من قراءة يونيو المعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، مقابل توقعات ارتفاعها إلى 8.1 مليون فرصة عمل.
ويعد هذا أدنى مستوى منذ يناير 2021، وتنذر هذه البيانات بتباطؤ زخم توليد فرص العمل وتباطؤ السوق في أكبر اقتصادات العالم.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقرير“إيه دي بي” حول التغير الشهري في وظائف القطاع الخاص الأمريكي، وتشير التوقعات إلى إضافته 136 ألف وظيفة في أغسطس، بعد إضافته 122 ألفاً في يوليو.
فضلاً عن صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومن المتوقع انخفاض عدد الطلبات الأولية إلى 229 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، من 231 ألفاً في الأسبوع السابق.
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