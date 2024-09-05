ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات حول سوق العمل الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، قبيل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة، والتوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسط مؤشرات جديدة على تباطؤ زخم سوق العمل بأكبر اقتصادات العالم.

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.34% إلى 2534.70 دولار للأوقية خلال التعاملات.

موضوعات“كوالكوم” تتعاون مع“سامسونج” و”جوجل” لتطوير نظارات واقع مختلط استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو “الإصلاح الزراعي” تحقق إيرادات تتجاوز مليار جنيه خلال 2023-2024

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب 0.33% أو 8.12 دولار إلى 2503.84 دولار للأوقية، وزادت عقود الفضة تسليم ديسمبر -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.22% إلى 28.62 دولار، كما ارتفع البلاتين الفوري 0.47% إلى 913.94 دولار للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، انخفاض فرص العمل المتاحة إلى 7.7 مليون فرصة خلال يوليو من قراءة يونيو المعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، مقابل توقعات ارتفاعها إلى 8.1 مليون فرصة عمل.

ويعد هذا أدنى مستوى منذ يناير 2021، وتنذر هذه البيانات بتباطؤ زخم توليد فرص العمل وتباطؤ السوق في أكبر اقتصادات العالم.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقرير“إيه دي بي” حول التغير الشهري في وظائف القطاع الخاص الأمريكي، وتشير التوقعات إلى إضافته 136 ألف وظيفة في أغسطس، بعد إضافته 122 ألفاً في يوليو.

فضلاً عن صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، ومن المتوقع انخفاض عدد الطلبات الأولية إلى 229 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، من 231 ألفاً في الأسبوع السابق.