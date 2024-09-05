اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش 0.2% بالربع الثاني وسط ضعف الطلب المحلي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع في الربع الثاني من العام، وسط ضعف الطلب المحلي، بينما ظلت الصادرات قوية.
و وفقا لبيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي، الصادرة اليوم الخميس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – بنسبة 0.2% في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة.
موضوعات متعلقة
“كوالكوم” تتعاون مع“سامسونج” و”جوجل” لتطوير نظارات واقع مختلط استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو الرئيس الصيني: مستعدون لتنفيذ 10 خطط عمل مع إفريقيا خلال 3 سنوات
ويقارن رقم الربع الثاني مع نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3% في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع في عام 2021، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 1.4%.
وعلى أساس سنوي، تقدم اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الربع الثاني، متباطئًا من نمو بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام.
كان الانكماش متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثير القاعدة في الربع السابق.
وقال البنك المركزي، إن الإنفاق الخاص انكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع زيادة بنسبة 1.3% في الربع السابق.
ونمت صادرات البلاد بنسبة 1.2% في الربع الثاني، متباطئة عن نمو بنسبة 1.8% في الربع السابق له، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.6% متحولة من انخفاض بنسبة 0.4% في الربع الأول.
وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.7% في الربع الثاني، متحولا من نمو بنسبة 3.3% في الربع السابق، وفقا للبيانات.
وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم وارتفاع ديون الأسر. وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.
وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئا من نمو 2.6% في 2022 ونمو 4.3% في 2021.
ويمثل التوسع في 2023 أدنى مستوى من نوعه منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 0.7% في 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.
وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بنسبة 2.4%، في تراجع طفيف عن تقديراته السابقة بنمو بنسبة 2.5%.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639078