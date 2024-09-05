اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش 0.2% بالربع الثاني وسط ضعف الطلب المحلي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع في الربع الثاني من العام، وسط ضعف الطلب المحلي، بينما ظلت الصادرات قوية.

و وفقا لبيانات الكوري الجنوبي، الصادرة اليوم الخميس، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد – وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي – بنسبة 0.2% في الربع الثاني، وهو ما يتوافق مع تقديرات سابقة.

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ويقارن رقم الربع الثاني مع نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1.3% في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع في عام 2021، عندما توسع الاقتصاد بنسبة 1.4%.

وعلى أساس سنوي، تقدم اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الربع الثاني، متباطئًا من نمو بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام.

كان الانكماش متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثير القاعدة في الربع السابق.

وقال البنك المركزي، إن الإنفاق الخاص انكمش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة مع زيادة بنسبة 1.3% في الربع السابق.

ونمت صادرات البلاد بنسبة 1.2% في الربع الثاني، متباطئة عن نمو بنسبة 1.8% في الربع السابق له، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1.6% متحولة من انخفاض بنسبة 0.4% في الربع الأول.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6%، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 1.7% في الربع الثاني، متحولا من نمو بنسبة 3.3% في الربع السابق، وفقا للبيانات.

وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثانية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم وارتفاع ديون الأسر. وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

تباطأ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في العام الماضي بسبب تراجع الصادرات وسط تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم.

وتوسع الاقتصاد بنسبة 1.4% العام الماضي، متباطئا من نمو 2.6% في 2022 ونمو 4.3% في 2021.

ويمثل التوسع في 2023 أدنى مستوى من نوعه منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 0.7% في 2020 خلال جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة لهذا العام، يتوقع البنك أن ينتعش الاقتصاد بشكل طفيف بنسبة 2.4%، في تراجع طفيف عن تقديراته السابقة بنمو بنسبة 2.5%.

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