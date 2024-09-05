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وزير الإسكان يبحث مشاركة المطورين فى المنتدى الحضرى العالمى

9/5/2024 4:59:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مساء أمس، مجموعة من المطورين العقاريين، لبحث مشاركتهم فى فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الـ12، فى نوفمبر القادم، والذى تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية”الهابيتات”.

وأكد الوزير، أن المنتدى الحضرى العالمى، يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية الرائدة، فى تحقيق النهضة العمرانية الشاملة فى مختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنه مناسبة جيدة لتصدير العقار المصري للخارج.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سيتم على هامش المنتدى، عقد الاجتماع الوزارى الموسع لوزراء الإسكان الأفارقة، تلبية لطلباتهم للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الكبيرة لشركات المقاولات المصرية، والمطورين العقاريين، كما سيتم تنظيم أسبوع كامل قبل انعقاد المنتدى للتركيز على ما أنجزته مصر فى مجال التنمية العمرانية.

وأكد أن تلك الفعاليات تشكل منطلقا لجميع العاملين بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء نحو المساهمة فى تنفيذ المشروعات لأشقائنا بالقارة الإفريقية.

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