2 مليار دولار حجم استثمارات تشاينا إنرجي في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال سونج هايلينج، رئيس شركة“تشاينا إنرجي China Energy”، إن الشركة لديها 12 مشروعاً في مصر، بقيمة إجمالية 2 مليار دولار.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس شركة“تشاينا إنرجي”، على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.
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وأعرب مدبولي، عن التطلع لمشاركة الشركة في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية لمصر، أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية التي يتم تنفيذها حالياً، لافتاً أيضاً إلى العرض الذي تقدمت به الشركة لضخ استثمارات فى تطوير قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي.
وأوضح أن هناك عروضاً تقدمت بها الشركة لتنفيذ مثل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، آملاً أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم شركة“تشاينا انرجي” خلال الفترة المقبلة بخطوات تنفيذية في هذا الملف.
وأشار مدبولي، إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في توطين صناعة الألواح الشمسية، وكل التكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ولذا فهي مستعدة للشراكة فى مثل هذه المشروعات.
ولفت إلى أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد على 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل أن تنظر شركة“تشاينا انرجي” بجدية شديدة لفرص الدخول في هذه المشروعات بالشراكة مع مصر. “هايلينج”:“تشاينا إنرجي” تتعهد بتطوير مشروعات الطاقة الجديدة في مصر
من جانبه، قال رئيس الشركة إن مصر تتمتع بمقومات واعدة في مجال توليد الطاقة من الشمس والرياح، تتيح فرصاً للتعاون المثمر في هذا المجال، مؤكداً أن الشركة ستكثف تعاونها مع كافة الأجهزة الحكومية بمصر لإنجاح المزيد من المشروعات في هذا المجال.
وأضاف أن شركة“تشاينا إنرجي” لديها قدرات تنافسية عالية، وتمتلك تقنيات متطورة في مجال صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنها قادرة على تلبية متطلبات الدولة المصرية في هذا القطاع، كما تحظى الشركة بعددٍ من المزايا الأخرى، والشركاء الدوليين والمحليين، بما يعزز من جهودها في السوق المصرية.
ولفت إلى أن الشركة لديها مشروعاً مهماً خاصا بالهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تقديم طلب لتوفير الأرض الخاصة به.
كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لقارة أوروبا، مضيفاً أن الشركة تخطط لنقل مقرها الأساسي في شمال أفريقيا إلى مصر، وتأمل في الحصول على محفزات لذلك. “CSCEC” الصينية ترغب فى توسيع استثماراتها بمصر
كما أعرب عن تطلع الشركة للإسراع في إنشاء أول مصنع في شمال أفريقيا ومصر لانتاج الأمونيا الخضراء، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعمل الشركة على التعاون لإنشاء مصانع أخرى في عدد من المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وعقب استعراض خطط الشركة، شدد رئيس الوزراء، على أن ما تريده مصر تحديداً هو إسراع الشركة في إنشاء مصانع لتوطين الصناعات الكهروضوئية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين للطاقة المتجددة، وأبراج الرياح، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستكون جاهزة في سبيل ذلك لتقديم كل الحوافز المُمكنة، حيث تعتبر هذا الملف أولوية قصوى لها حالياً.
من جانبه أشار هايلينج، إلى أن شركة“تشاينا إنرجي” ستسرع من خطواتها في إنشاء مصانع ومراكز إنتاج كل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، كما تتعهد بتطوير مشروعات الطاقة الجديدة، سواء في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، حيث ستمثل أولوية قصوى لعمل الشركة في مصر.
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