2 مليار دولار حجم استثمارات تشاينا إنرجي في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قال سونج هايلينج، رئيس شركة“تشاينا إنرجي China Energy”، إن الشركة لديها 12 مشروعاً في مصر، بقيمة إجمالية 2 مليار دولار.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس شركة“تشاينا إنرجي”، على هامش مشاركته في منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.

موضوعاتاستقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو “الاستثمار” تبحث تعزيز التعاون مع“الغرف التجارية” لتحسين مناخ الأعمال “الإصلاح الزراعي” تحقق إيرادات تتجاوز مليار جنيه خلال 2023-2024

وأعرب مدبولي، عن التطلع لمشاركة الشركة في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية لمصر، أهمها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مشروع محطة الطاقة الشمسية التي يتم تنفيذها حالياً، لافتاً أيضاً إلى العرض الذي تقدمت به الشركة لضخ استثمارات فى تطوير قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح أن هناك عروضاً تقدمت بها الشركة لتنفيذ مثل مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، آملاً أن يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وأن تقوم شركة“تشاينا انرجي” خلال الفترة المقبلة بخطوات تنفيذية في هذا الملف.

وأشار مدبولي، إلى أن مصر لديها رغبة كبيرة في توطين صناعة الألواح الشمسية، وكل التكنولوجيات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، ولذا فهي مستعدة للشراكة فى مثل هذه المشروعات.

ولفت إلى أن مصر لديها خطة لإدخال طاقات متجددة تزيد على 50 جيجا بحلول عام 2030 وتأمل أن تنظر شركة“تشاينا انرجي” بجدية شديدة لفرص الدخول في هذه المشروعات بالشراكة مع مصر.

من جانبه، قال رئيس الشركة إن مصر تتمتع بمقومات واعدة في مجال توليد الطاقة من الشمس والرياح، تتيح فرصاً للتعاون المثمر في هذا المجال، مؤكداً أن الشركة ستكثف تعاونها مع كافة الأجهزة الحكومية بمصر لإنجاح المزيد من المشروعات في هذا المجال.

وأضاف أن شركة“تشاينا إنرجي” لديها قدرات تنافسية عالية، وتمتلك تقنيات متطورة في مجال صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنها قادرة على تلبية متطلبات الدولة المصرية في هذا القطاع، كما تحظى الشركة بعددٍ من المزايا الأخرى، والشركاء الدوليين والمحليين، بما يعزز من جهودها في السوق المصرية.

ولفت إلى أن الشركة لديها مشروعاً مهماً خاصا بالهيدروجين الأخضر، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتم تقديم طلب لتوفير الأرض الخاصة به.

كما أعرب عن أمله في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة لقارة أوروبا، مضيفاً أن الشركة تخطط لنقل مقرها الأساسي في شمال أفريقيا إلى مصر، وتأمل في الحصول على محفزات لذلك.

كما أعرب عن تطلع الشركة للإسراع في إنشاء أول مصنع في شمال أفريقيا ومصر لانتاج الأمونيا الخضراء، في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين، وتعمل الشركة على التعاون لإنشاء مصانع أخرى في عدد من المجالات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وعقب استعراض خطط الشركة، شدد رئيس الوزراء، على أن ما تريده مصر تحديداً هو إسراع الشركة في إنشاء مصانع لتوطين الصناعات الكهروضوئية المرتبطة بالطاقة الشمسية، وبطاريات التخزين للطاقة المتجددة، وأبراج الرياح، مؤكداً أن الحكومة المصرية ستكون جاهزة في سبيل ذلك لتقديم كل الحوافز المُمكنة، حيث تعتبر هذا الملف أولوية قصوى لها حالياً.

من جانبه أشار هايلينج، إلى أن شركة“تشاينا إنرجي” ستسرع من خطواتها في إنشاء مصانع ومراكز إنتاج كل التكنولوجيات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، كما تتعهد بتطوير مشروعات الطاقة الجديدة، سواء في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، حيث ستمثل أولوية قصوى لعمل الشركة في مصر.