الرئيس الصيني: مستعدون لتنفيذ 10 خطط عمل مع إفريقيا خلال 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده مستعدة للعمل مع إفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل مشتركة في السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف شي – خلال كلمته في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي لعام 2024، أن ثلث سكان العالم يعيشون في الصين وإفريقيا، وتابع“لن يكون هناك تحديث عالمي بدون تحديث الصين وإفريقيا”.
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ولفت إلى أن خطط العمل الـ10 للشراكة ستغطي مجالات (التعلم المتبادل بين الحضارات، ازدهار التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، الترابط والتواصل، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة، التبادلات الثقافية، التنمية الخضراء، الأمن المشترك).
كما اقترح الرئيس الصيني، الارتقاء بالمستوى العام للعلاقات الصينية – الإفريقية إلى مجتمع المستقبل المشترك في جميع المجالات خلال العصر الجديد، ورفع العلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، إلى مستوى علاقات استراتيجية.
وأكد شي – في خطابه – على ضرورة التعزيز المشترك لتحديث يتسم بالعدالة والإنصاف والانفتاح والكسب المشترك، ويضع الشعب في المقام الأول، ويتميز بالتنوع والشمول، وبأنه صديق للبيئة الإيكولوجية، وقائم على السلام والأمن.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639075
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