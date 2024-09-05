الرئيس الصيني: مستعدون لتنفيذ 10 خطط عمل مع إفريقيا خلال 3 سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده مستعدة للعمل مع إفريقيا لتنفيذ 10 خطط عمل مشتركة في السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف شي – خلال كلمته في افتتاح قمة منتدى التعاون الصيني – الإفريقي لعام 2024، أن ثلث سكان العالم يعيشون في الصين وإفريقيا، وتابع“لن يكون هناك تحديث عالمي بدون تحديث الصين وإفريقيا”.

موضوعات“كوالكوم” تتعاون مع“سامسونج” و”جوجل” لتطوير نظارات واقع مختلط استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو كوريا الجنوبية ينكمش 0.2% بالربع الثاني وسط ضعف الطلب المحلي

ولفت إلى أن خطط العمل الـ10 للشراكة ستغطي مجالات (التعلم المتبادل بين الحضارات، ازدهار التجارة، التعاون في السلاسل الصناعية، الترابط والتواصل، التعاون الإنمائي، الصحة، الزراعة، التبادلات الثقافية، التنمية الخضراء، الأمن المشترك).

كما اقترح الرئيس الصيني، الارتقاء بالمستوى العام للعلاقات الصينية – الإفريقية إلى مجتمع المستقبل المشترك في جميع المجالات خلال العصر الجديد، ورفع العلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، إلى مستوى علاقات استراتيجية.

وأكد شي – في خطابه – على ضرورة التعزيز المشترك لتحديث يتسم بالعدالة والإنصاف والانفتاح والكسب المشترك، ويضع الشعب في المقام الأول، ويتميز بالتنوع والشمول، وبأنه صديق للبيئة الإيكولوجية، وقائم على السلام والأمن.

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