استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو

(MENAFN
- Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو للحصول على معلومات أكثر حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
واستقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 514 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات الكيماويات 0.87% وارتفاع قطاع المرافق 0.15%.
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كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8272 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني” بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 18611 نقطة، في حين تراجع“كاك” الفرنسي 0.26% إلى 7481 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، نمو الطلبيات الجديدة بالقطاع الصناعي لأكبر اقتصادات القارة 3.7% على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط نسبته 11.2% في يونيو.
أما على الصعيد الشهري، فزادت الطلبيات 2.9% بعد نموها 4.6% في يونيو، في حين ارتفع متوسط الـ 3 أشهر بين مايو ويوليو -معيار أقل تقلباً وأكثر دقة- بنسبة 1.7%.
وكان النمو المحقق في شهر يوليو مدفوعاً بارتفاع كبير في طلبيات معدات النقل مثل الطائرات، والسفن، والقطارات، والمركبات العسكرية.
إذ صعدت طلبيات هذا القطاع بنسبة 86.5% على أساس شهري، بدعم من تلقي المصانع الألمانية عدة طلبيات كبيرة الحجم، حسبما ورد في البيانات.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، والمتوقع ارتفاعها 0.10% في يوليو، بعد انخفاضها 0.30% في الشهر السابق.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639072
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