استقرار الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تحول طلبيات المصانع الألمانية للنمو

MENAFN - Al-Borsa News) استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو للحصول على معلومات أكثر حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر.

واستقر مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي عند 514 نقطة، مع انخفاض أسهم شركات الكيماويات 0.87% وارتفاع قطاع المرافق 0.15%.

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كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 8272 نقطة، بينما ارتفع“داكس” الألماني” بنسبة طفيفة بلغت 0.11% إلى 18611 نقطة، في حين تراجع“كاك” الفرنسي 0.26% إلى 7481 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني، نمو الطلبيات الجديدة بالقطاع الصناعي لأكبر اقتصادات القارة 3.7% على أساس سنوي في يوليو بعد هبوط نسبته 11.2% في يونيو.

أما على الصعيد الشهري، فزادت الطلبيات 2.9% بعد نموها 4.6% في يونيو، في حين ارتفع متوسط الـ 3 أشهر بين مايو ويوليو -معيار أقل تقلباً وأكثر دقة- بنسبة 1.7%.

وكان النمو المحقق في شهر يوليو مدفوعاً بارتفاع كبير في طلبيات معدات النقل مثل الطائرات، والسفن، والقطارات، والمركبات العسكرية.

إذ صعدت طلبيات هذا القطاع بنسبة 86.5% على أساس شهري، بدعم من تلقي المصانع الألمانية عدة طلبيات كبيرة الحجم، حسبما ورد في البيانات.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو، والمتوقع ارتفاعها 0.10% في يوليو، بعد انخفاضها 0.30% في الشهر السابق.

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