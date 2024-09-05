كوالكوم تتعاون مع سامسونج وجوجل لتطوير نظارات واقع مختلط

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لصانعة الرقائق الأمريكية“كوالكوم”، إن شركته تعمل بالتعاون من“جوجل” و”سامسونج” على تطوير نظارات للواقع المختلط، في نهج مختلف عما تتبعه“آبل” التي طرحت مؤخراً نظارة للواقع الافتراضي.

وأوضح آمون في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن النظارات التي يجري تطويرها سوف تكون بمثابة منتجٍ جديد تماماً، وسوف تقدم تجربة جديدة للمستخدم.

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وأبرمت“كوالكوم” العام الماضي شراكة مع“جوجل” الأمريكية و”سامسونج” الكورية لتطوير تقنيات الواقع المختلط، والتي تكون عبارة عن نظارات تعرض مزيجاً من الواقع الافتراضي والمعزز، مثل عرض صور رقمية في المجال الطبيعي لرؤية العين، وكأنها تظهر معلقة في الهواء.

وأضاف آمون، أن ما يتطلع إليه من هذه الشراكة هو أن يمتلك كل من لديه جوال ذكي نظارة واقع مختلط تلائمه، مشيراً إلى نظارات“راي بان” الذكية التي طورتها شركة“ميتا”، وهي نظارات شمس بمظهر تقليدي لكنها تتصل بالجوال الذكي لاسلكياً، وتحتوي على كاميرا مدمجة.

وتابع أن نظام تشغيل النظارات المرتقبة سوف يكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وأن تشغيل التقنية سوف يعتمد على الأنظمة السحابية، ومعالج النظارة، والجوال الذكي في إطار متكامل يوفر تجربة جديدة للمستخدم في نهاية المطاف.

وتختلف النظارات الذكية التي تطورها“كوالكوم” عن نظارات الواقع الافتراضي من“آبل”، والتي تغطي جزءاً كبيراً من الرأس عند ارتدائها، ويتم التحكم بها عن طريق حركة اليد.

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