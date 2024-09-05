كوالكوم تتعاون مع سامسونج وجوجل لتطوير نظارات واقع مختلط

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لصانعة الرقائق الأمريكية“كوالكوم”، إن شركته تعمل بالتعاون من“جوجل” و”سامسونج” على تطوير نظارات للواقع المختلط، في نهج مختلف عما تتبعه“آبل” التي طرحت مؤخراً نظارة للواقع الافتراضي.
وأوضح آمون في تصريح لشبكة“سي إن بي سي”، أن النظارات التي يجري تطويرها سوف تكون بمثابة منتجٍ جديد تماماً، وسوف تقدم تجربة جديدة للمستخدم.
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وأبرمت“كوالكوم” العام الماضي شراكة مع“جوجل” الأمريكية و”سامسونج” الكورية لتطوير تقنيات الواقع المختلط، والتي تكون عبارة عن نظارات تعرض مزيجاً من الواقع الافتراضي والمعزز، مثل عرض صور رقمية في المجال الطبيعي لرؤية العين، وكأنها تظهر معلقة في الهواء.
وأضاف آمون، أن ما يتطلع إليه من هذه الشراكة هو أن يمتلك كل من لديه جوال ذكي نظارة واقع مختلط تلائمه، مشيراً إلى نظارات“راي بان” الذكية التي طورتها شركة“ميتا”، وهي نظارات شمس بمظهر تقليدي لكنها تتصل بالجوال الذكي لاسلكياً، وتحتوي على كاميرا مدمجة.
وتابع أن نظام تشغيل النظارات المرتقبة سوف يكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وأن تشغيل التقنية سوف يعتمد على الأنظمة السحابية، ومعالج النظارة، والجوال الذكي في إطار متكامل يوفر تجربة جديدة للمستخدم في نهاية المطاف.
وتختلف النظارات الذكية التي تطورها“كوالكوم” عن نظارات الواقع الافتراضي من“آبل”، والتي تغطي جزءاً كبيراً من الرأس عند ارتدائها، ويتم التحكم بها عن طريق حركة اليد.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108639071
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