العودة للمدارس تحفز مبيعات الصناعات الغذائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) حفَّز موسم ((العودة للمدارس))، مبيعات شركات الصناعات الغذائية، ورفع مستهدفاتها فى الوقت القريب.
قال محمود أبوالنجا، مدير علاقات مستثمرين بشركة عبور لاند، إنَّ موسم العودة إلى المدارس يعد من المواسم المهمة التى تحرص الشركة على تقديم عروض ترويجية للموردين فيها، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طوال العام، ولكنها تحرص على تقديم حوافز للترويج وزيادة مبيعاتها.
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وقال سيد صابر، مدير مصانع فرجللو، إنَّ الشركة تستعد لموسم العودة للمدارس بزيادة الطاقة الإنتاجية فى بعض المنتجات التى تشهد طلباً متزيداً مثل الكرواسون والعصائر.
أضاف لـ((البورصة))، أنه يتم رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20% فى تلك المنتجات، كما تزيد المبيعات بنفس النسبة طوال الموسم الدراسى.
وتصدر شركة فرجللو، فى الوقت الحالى لنحو 120 دولة، وتسعى لدخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة فى أفريقيا وأمريكا. ((عبدالمنصف)): ((الدوار للألبان)) تطرح عبوات بأحجام صغيرة
وقال شريف عبدالمنصف، رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لمنتجات الألبان، إنَّ الموسم الدراسى يعد من أهم المواسم التى تنتظرها شركات الأغذية لإنعاش مبيعاتها.
أضاف أن الشركة افتتحت فرعين جديدين فى الهرم، ومدينة نصر باستثمارات 2 مليون جنيه، ضمن خطتها التوسعية لإنشاء 50 منفذاً بيعياً باستثمارات 50 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.
توقع ((عبدالمنصف)) نمو مبيعات ((الدوار)) بنسبة 20% خلال الموسم الدراسى، وذلك بالتزامن مع الطلب المتزايد على الجبن بأنواعها المختلفة للسندوتشات المدرسية.
وكشف عن استراتيجية الشركة لإطلاق عبوات ذات أحجام صغيرة خلال فترة المدارس، الأمر الذى يكسبها شريحة كبيرة من العملاء الجدد.
أوضح أن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية مع التعويم، دفعا الشركة لتبنى جميع الأفكار التى تساعدها على نمو مبيعاتها والحفاظ على حصتها السوقية. الصناعات الغذائية تطالب بحوافز تصديرية لدعم المنافسة خارجياً
ولفت إلى أن هناك مستثمرين تقدموا لمجلس إدارة الشركة لإدارة الفرعين الجديدين بنظام ((الفرانشايز))، ولكن تنتظر الشركة استكمال إنشاء منافذها والتوسع بمحفظة تصنيع منتجاتها، لتبدأ طرح العلامة بنظام الفرانشايز.
قال إنَّ الشركة انتهجت خطة تقليل التكلفة الاستثمارية للفرع لنحو مليون جنيه، بهدف فتح أكبر عدد من المنافذ، ومن ثم الانتشار الجغرافى السريع لفروعها ومنتجاتها فى عدة محافظات، وفقاً للدراسات التى أعدتها.
كما توزع منتجاتها على الهايبرات الكبرى والماركات، واتجهت منذ عامين لتوزيع منتجاتها عبر التوصيل بخدمة الدليفرى للأماكن القريبة، ولكنها لم تنجح فى توصيلها إلى أماكن بعيدة؛ بسبب عدم تحمل تلك المنتجات درجات الحرارة المرتفعة. ((برانق)) ترفع إنتاجها وتفتتح فرعين استعداداً لارتفاع الطلب
وقال يوسف برانق، رئيس مجلس إدارة شركة برانق لتصنيع منتجات الألبان، إنَّ الشركة طرحت منتجات جديدة من الجبن بأطعمة مختلفة مثل الموزاريلا، وجبن الزيتون والملح الخفيف وغيرها استعداداً لموسم دخول المدارس.
أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة رفعت إنتاجها بنسبة 25% من منتجات الجبن المختلفة، وذلك لاستقبال الطلب المتزايد خلال فترة المدارس، موضحاً أن الشركة افتتحت فرعاً جديداً لها باستثمارات 2.5 مليون جنيه ليصبح إجمالى عدد فروعها 11 منفذاً للبيع بمحافظتى القاهرة والجيزة.
والشركة بافتتاحها الفرع الجديد تسير نحو استكمال خطتها التوسعية بإضافة 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه خلال عامين.
أشار ((برانق)) إلى أن الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على زيادة قطيع الماشية، وأضافت نحو 60 رأساً لتصل إلى 400 رأس حلاب، ما دعم زيادة الطاقة الإنتاجية لمركز تجميع الألبان، ومن ثم رفع إنتاجيتها من الجبن بأنواعها وذلك فى محاولة لاقتناص حصة أكبر من السوق.
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