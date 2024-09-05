العودة للمدارس تحفز مبيعات الصناعات الغذائية

MENAFN - Al-Borsa News) حفَّز موسم ((العودة للمدارس))، مبيعات شركات الصناعات الغذائية، ورفع مستهدفاتها فى الوقت القريب.

قال محمود أبوالنجا، مدير علاقات مستثمرين بشركة عبور لاند، إنَّ موسم العودة إلى المدارس يعد من المواسم المهمة التى تحرص الشركة على تقديم عروض ترويجية للموردين فيها، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية طوال العام، ولكنها تحرص على تقديم حوافز للترويج وزيادة مبيعاتها.

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وقال سيد صابر، مدير مصانع فرجللو، إنَّ الشركة تستعد لموسم العودة للمدارس بزيادة الطاقة الإنتاجية فى بعض المنتجات التى تشهد طلباً متزيداً مثل الكرواسون والعصائر.

أضاف لـ((البورصة))، أنه يتم رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 20% فى تلك المنتجات، كما تزيد المبيعات بنفس النسبة طوال الموسم الدراسى.

وتصدر شركة فرجللو، فى الوقت الحالى لنحو 120 دولة، وتسعى لدخول أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة فى أفريقيا وأمريكا.

وقال شريف عبدالمنصف، رئيس مجلس إدارة شركة الدوار لمنتجات الألبان، إنَّ الموسم الدراسى يعد من أهم المواسم التى تنتظرها شركات الأغذية لإنعاش مبيعاتها.

أضاف أن الشركة افتتحت فرعين جديدين فى الهرم، ومدينة نصر باستثمارات 2 مليون جنيه، ضمن خطتها التوسعية لإنشاء 50 منفذاً بيعياً باستثمارات 50 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

توقع ((عبدالمنصف)) نمو مبيعات ((الدوار)) بنسبة 20% خلال الموسم الدراسى، وذلك بالتزامن مع الطلب المتزايد على الجبن بأنواعها المختلفة للسندوتشات المدرسية.

وكشف عن استراتيجية الشركة لإطلاق عبوات ذات أحجام صغيرة خلال فترة المدارس، الأمر الذى يكسبها شريحة كبيرة من العملاء الجدد.

أوضح أن ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القوة الشرائية مع التعويم، دفعا الشركة لتبنى جميع الأفكار التى تساعدها على نمو مبيعاتها والحفاظ على حصتها السوقية.

ولفت إلى أن هناك مستثمرين تقدموا لمجلس إدارة الشركة لإدارة الفرعين الجديدين بنظام ((الفرانشايز))، ولكن تنتظر الشركة استكمال إنشاء منافذها والتوسع بمحفظة تصنيع منتجاتها، لتبدأ طرح العلامة بنظام الفرانشايز.

قال إنَّ الشركة انتهجت خطة تقليل التكلفة الاستثمارية للفرع لنحو مليون جنيه، بهدف فتح أكبر عدد من المنافذ، ومن ثم الانتشار الجغرافى السريع لفروعها ومنتجاتها فى عدة محافظات، وفقاً للدراسات التى أعدتها.

كما توزع منتجاتها على الهايبرات الكبرى والماركات، واتجهت منذ عامين لتوزيع منتجاتها عبر التوصيل بخدمة الدليفرى للأماكن القريبة، ولكنها لم تنجح فى توصيلها إلى أماكن بعيدة؛ بسبب عدم تحمل تلك المنتجات درجات الحرارة المرتفعة.

وقال يوسف برانق، رئيس مجلس إدارة شركة برانق لتصنيع منتجات الألبان، إنَّ الشركة طرحت منتجات جديدة من الجبن بأطعمة مختلفة مثل الموزاريلا، وجبن الزيتون والملح الخفيف وغيرها استعداداً لموسم دخول المدارس.

أضاف لـ((البورصة))، أن الشركة رفعت إنتاجها بنسبة 25% من منتجات الجبن المختلفة، وذلك لاستقبال الطلب المتزايد خلال فترة المدارس، موضحاً أن الشركة افتتحت فرعاً جديداً لها باستثمارات 2.5 مليون جنيه ليصبح إجمالى عدد فروعها 11 منفذاً للبيع بمحافظتى القاهرة والجيزة.

والشركة بافتتاحها الفرع الجديد تسير نحو استكمال خطتها التوسعية بإضافة 10 منافذ بيع باستثمارات 25 مليون جنيه خلال عامين.

أشار ((برانق)) إلى أن الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على زيادة قطيع الماشية، وأضافت نحو 60 رأساً لتصل إلى 400 رأس حلاب، ما دعم زيادة الطاقة الإنتاجية لمركز تجميع الألبان، ومن ثم رفع إنتاجيتها من الجبن بأنواعها وذلك فى محاولة لاقتناص حصة أكبر من السوق.