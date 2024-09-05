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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

9/5/2024 4:45:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وأدوا فيه صلوات تلمودية.

وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.


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