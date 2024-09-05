مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحم مستعمرون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان بأن مستعمرين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، وأدوا فيه صلوات تلمودية.
وحولت شرطة الاحتلال البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خاصة عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيودا على دخول المصلين.
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