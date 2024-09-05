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هيئة الأسرى: إدارة سجون الاحتلال توفر البيئة الخصبة لتفشي الأمراض الجلدية في سجن مجدو

9/5/2024 4:45:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، من تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي توفير البيئة الخصبة التي تسمح بتفشي الأمراض الجلدية بين المعتقلين في سجن "مجدو".

وأوضح محامي الهيئة الذي زار السجن مؤخراً، أن الأوضاع الصحية للمعتقلين صعبة ومقلقة، وأن الإصابات بالأمراض الجلدية تزداد كل يوم، والسبب في ذلك أن إدارة السجن لا توفر الأدوية والعلاج للمرضى منهم، وتحرمهم من الحصول على مواد التنظيف والمعقمات، كما أنها تحدد لهم دقائق قليلة للاستحمام بالماء فقط.

وطالبت الهيئة، منظمة الصحة العالمية بتحمل مسؤولياتها، والتوجه إلى سجن "مجدو" وكل السجون والمعتقلات، وتوفير الأدوية والعلاج لللمعتقلين المرضى بشكل عام، والمعتقلين المصابين بالأمراض الجلدية المعدية بشكل خاص، إذ أصبح هذا المرض يهدد حياتهم، وانتشاره وتفاقمه أصبح سريعا وخطيرا ومقلقا.

وبينت، أن المعتقلين المصابين بالأمراض الجلدية يتألمون باستمرار، إذ تحولت جلودهم إلى الون الأحمر، كما أن الحبوب والثغور على أجسادهم تنزف الدم وتُخرج مواد بيضاء وصفراء (المدة -القيح)، ولا يستطيعون النوم، وما يفاقم ذلك ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وكان محامي الهيئة قد زار كلا من: إياد عمارة (40 عاماً) من طولكرم، وأمجد جرادات (21 عاماً) من جنين، وعماد أطرش من سلفيت، إذ أكدوا أن الأوضاع العامة الحياتية والصحية ما زالت معقدة، وإدارة السجن ماضية في الانتقام منهم، إذ يتعرضون للضرب والتعذيب بين الحين والآخر، وأن الاعتداء عليهم بداية الاعتقال كان شديداً.


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