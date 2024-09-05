الاحتلال يحاصر منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين
التاريخ
9/5/2024 4:45:55 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزلاً وطلبت من شاب تسليم نفسه عبر مكبرات الصوت وبدأت باطلاق النار.
ويستمر العداون على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي.
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