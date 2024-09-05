الاحتلال يهدم بركسا سكنيا وبئر مياه في خربة قلقس جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بركسا سكنيا، وبئر مياه، أقيما على أنقاض منزل هدمه الاحتلال قبل شهر في خربة قلقس جنوب مدينة الخليل.

وقال شقيق صاحب المنزل محمد مصطفى سدر ، إن قوات الاحتلال هدمت المسكن وهو عبارة عن بركس من الصفيح والطوب مساحته 150 مترا مربعا، وأقيم على إنقاض منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق في منطقة قلقس جنوب الخليل، بالإضافة إلى هدم بئر مياه.

وأضاف، أن المنزل الذي هدمه الاحتلال قبل شهر كانت مساحة كل طابق فيه 200 متر مربع، ويؤوي أكثر من 30 فردا، وأن البركس الذي هُدم اليوم سكنته العائلة قبل نحو أسبوعين.

وأشار سدر، إلى أن قوات الاحتلال منعت العائلة من إفراغ المحتويات قبل هدم