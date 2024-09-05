الاحتلال يواصل عدوانه على شمال الضفة: 40 شهيدا وعشرات المصابين والمعتقلين ودمار هائل بالبنى التحتية

MENAFN - Palestine News ) محافظات/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها على شمال الضفة الغربية، خاصة محافظات جنين وطولكرم وطوباس، لليوم التاسع.

ومنذ الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطنا، بينهم 21 من جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة بما فيها القدس منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 700.

وخلال عدوانها، تعمدت قوات الاحتلال، تجريف شوارع المدن الثلاث ومخيماتها وتدمير ممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء.

كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية، وحركة تنقل مركبات الإسعاف، التي تتعرض لعمليات تفتيش وتأخير متعمدة خلال القيام بعملها، ما يهدد حياة المرضى والمصابين.

جنين:

ففي جنين، أخلت قوات الاحتلال في وقت متأخر من الليلة الماضية، عائلات بالقوة من شارع مهيوب في حي الجابريات من بينهم مسنة تبلغ من العمر 80 عاماً.

وكشف انسحاب قوات الاحتلال من عمارة الفارس في حي الجابريات أمس، عن دمار كبير في الشقق السكنية التي كان الجنود قد استولوا عليها وحولوها إلى ثكنات عسكرية.

وقال صاحب أحد المنازل الدكتور ليث سباعنة، إن جنود الاحتلال دمروا كل شيء في المنزل وحطموا الأثاث، وعاثوا فيها خراباً، وسرقوا مصاغا ذهبياً ومبلغا من المال.

وفي مخيم جنين، أحرقت قوات الاحتلال منزلاً، وداهمت عشرات المنازل من بينها منزل الشهيد جواد بواقنة وفتشتها ودمرت محتوياتها.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية بأن قوات الاحتلال انسحبت من ساحة مخيم جنين مساء أمس، وأبقت على إغلاق الشوارع الواصلة إلى مستشفى ابن سينا بالسواتر الترابية، وعلى تمركز آلياتها في محيط مستشفى جنين الحكومي وعمارة الريان خلف المستشفى، التي حولها إلى مركز عمليات عسكرية منذ اليوم الأول للعدوان.

ودفعت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة، فيما اقتحمت قوة أخرى المنطقة الصناعية في جنين وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي وكثيف هناك. كما جرفت الآليات شارع الناصرة شمال المدينة ودمرت البنية التحتية فيه.

طولكرم:

انسحبت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، من مدينة طولكرم ومخيمها، بعد عدوان استمر ثلاثة أيام، أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان وعدد من الجرحى والمعتقلين، ودمار شامل في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وفي مخيم طولكرم، لم يخلوا شارعا أو زقاقا في جميع حاراته من التدمير والتجريف، اللذين طالا شبكات المياه والصرف الصحي، كما اقتلعت جرافات الاحتلال الأشجار وأعمدة كهرباء وهدمت منازل ودمرت مركبات، وأجزاءً كبيرة من جدران المحلات التجارية وأسوارها وأبوابها.

وفي حارة الربايعة، دمرت جرافات الاحتلال شارعها الضيق ومركبات المواطنين المتوقفة بمحاذاة أسوار المنازل، التي طالها الهدم والتجريف، والحال كذلك في حارة الحدايدة التي جرفت فيها الأشجار وهدمت المنازل، إلى جانب حارات الحمام والدمج والبلاونة، وشارع حارة المدارس عند مدخل المخيم الشمالي الرئيسي، حيث دمرت آليات الاحتلال كل ما وقع في طريقها.

وأغلقت جرافات الاحتلال أزقة المخيم بالسواتر الترابية، وعزلتها عن حاراتها، وأصبحت لا تصلح للسير إن كان على الأقدام أو بالمركبات، ما تسبب في تفاقم معاناة المواطنين فيه، كما فجرت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وتسببت في احتراقها بالكامل وتدمير بعضها، وتشريد سكانها.

كما أدى تجريف الشوارع إلى إحداث أكوام ترابية مرتفعة، حالت دون تمكن المواطنين والمركبات خاصة الإسعاف من دخول المخيم إلا بصعوبة بالغة.

وقالت مراسلة الوكالة الرسمية إن منازل المواطنين في المخيم تعرضت للمداهمة والتفتيش واستجواب سكانها والتنكيل بهم، والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، وأماكن لنشر قناصتها، بعد طرد سكانها منها.

واستُشهد خلال العدوان ثلاثة شبان برصاص وقذائف الاحتلال، وهم: رامي حاتم محمد عباس، ونور حسن زايط، جراء عدوان الاحتلال على ضاحية ذنابة، والطفل محمد عبد الله كنعان (15 عاما)، كما أصيب أربعة مواطنين بشظايا رصاص وقصف طائرة مسيرة داخل المخيم، منهم مسعفة متطوعة في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتُقل عدد من المواطنين عُرف منهم: عمار مناع من طولكرم، والشاب عماد محمد عميدان من المخيم، وأبو وديع عواد من عزبة الجراد.

وطال العدوان مخيم نور شمس شرق طولكرم، وتعرضت مداخله وشارع نابلس المحاذي له للتجريف وتدمير ما تبقّى من البنية التحتية، وتحديدا محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، ومداخل حارات المنشية والشجاعية، وتخلله إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية في سماء المخيم، والرصاص الحي، وتسبب في ضرب خط الكهرباء المغذي للمخيم، وانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة منه.

وفي مدينة طولكرم، أغلقت جرافات الاحتلال الطرق المؤدية إلى المخيم في المدينة، بالسواتر الترابية، وتحديدا شارع ديوان آل عواد، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي، وشارع مسجد بلال بن رباح وشارع المقاطعة.

كما دمرت دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة، وجرفته وخربته بشكل كامل، علما أن هذا الدوار يُعتبر حلقة الوصل بين مركز المدينة والحي الشمالي باتجاه ضاحية شويكة، وجانب آخر باتجاه مخيم طولكرم، وباتجاه المنطقة الغربية للمدينة.

وخلال العدوان، حاصرت آليات الاحتلال مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، وعرقلت تنقل مركبات الإسعاف، وعرّضتها للتفتيش والتدقيق في هويات طواقمها ومن تُقلّه داخل المركبة من المرضى.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن الوضع الإنساني داخل المخيم صعب جدا، ويعاني الأهالي نقصا حادا في احتياجات الأطفال وكبار السن من حليب ودواء، واحتياجات الطعام والماء.

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة اللاجئين.

طوباس:

وفي طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة صباح اليوم، بعد عدوان أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة اثنين آخرين جروح أحدهما خطيرة.

واستُشهد الطفل ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، بعد أن استهدفته قوات الاحتلال بعدة رصاصات خلال اقتحامها مخيم الفارعة، ونكلت به ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وسحبته بوساطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.

وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة للاحتلال مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان وهم: أحمد فواز أبو دواس، وقصي مجدي عبد الرازق من طوباس، ومحمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، ومحمد نظمي أبو زاغة، ومحمد زكريا الزبيدي من جنين.