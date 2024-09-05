إصابات واعتقالات في زعترة شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة زعترة، شرق بيت لحم.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة القرن، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على المواطن علي صافي أبو عامرية (38 عاما)، مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.
وقال مدير بلدية زعترة طاهر محسن، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي أبو حمامة ونجله أحمد قبل أن تنسحب من البلدة، كما حاصر الاحتلال منزل المواطن حاتم أبو عامرية، وطالبوا نجله سيف أبو عامرية لتسليم نفسه، إلا أنه لم يكن متواجدا في المنزل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمد موسى عوض أبو عامرية، وهيثم طلال دنون، وعلي أبو حمامة.
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