إصابات واعتقالات في زعترة شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- أصيب، اليوم الخميس، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة زعترة، شرق بيت لحم.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة القرن، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وأشار إلى أن الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على المواطن علي صافي أبو عامرية (38 عاما)، مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.

وقال مدير بلدية زعترة طاهر محسن، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي أبو حمامة ونجله أحمد قبل أن تنسحب من البلدة، كما حاصر الاحتلال منزل المواطن حاتم أبو عامرية، وطالبوا نجله سيف أبو عامرية لتسليم نفسه، إلا أنه لم يكن متواجدا في المنزل.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمد موسى عوض أبو عامرية، وهيثم طلال دنون، وعلي أبو حمامة.