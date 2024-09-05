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بصمة نجاح أخُرى، تحت شعار 'بناء مستقبل مستدام: خارطة طريق إدارة المرافق للبيئة المبنية في قطر'

9/5/2024 4:01:04 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

بصمة نجاح أخُرى - تحت شعار "بناء مستقبل مستدام: خارطة طريق إدارة المرافق للبيئة المبنية في قطر"

اليوم، نحتفل بما أنجزته قطر في مجال الاستدامة، ولكننا أيضًا نفتح الأبواب لما هو قادم. ملتقى ميفما ليس فقط منصة للتعلم، بل هو فضاء للإلهام و الابداع” - المهندس علي السويدي، نائب رئيس جمعية ميفماDUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 5, 2024 /EINPresswire / -- على مر السنين، أصبحت قطر نموذجًا في مجال الاستدامة وأتمتة المرافق، مستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة لتهيئة بيئة مبنية تتحدى الزمن. ومع الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم، نجحت الدولة في الجمع بين الابتكار والرؤية لتحقيق بنية تحتية خضراء، مستدامة وذكية.

وفي إطار سعي جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) وتحقيقاً لرسالتها المتمثلة في توحيد صوت قطاع إدارة المرافق لتكون منصة تفاعلية تساهم في تبادل الخبرات والرؤى بين أعضائها في الشرق الاوسط ، نظمت ميفما ملتقى تواصل في قطر، بدعم من جمعية المهندسين القطرية .
هذا الحدث المميز شكل محطة أساسية لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية تحويل قطر إلى نموذج عالمي في الاستدامة البيئية بتطبيق أفضل الممارسات الذكية في إدارة المرافق. من خلال هذا الحدث، عززت ميفما التزامها العميق بدعم الاستدامة وتوفير منصة للحوار والتعاون بين جميع الأطراف المساهمة في قطاع إدارة المرافق، تحقيقًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح الملتقى المهندس علي السويدي ، نائب رئيس جمعية ميفما، بكلمة رحب فيها بالحضور، مشددًا على أهمية هذا التجمع بدفع عجلة الابتكار في إدارة المرافق. قائلا : "اليوم، نحتفل بما أنجزته قطر في مجال الاستدامة، ولكننا أيضًا نفتح الأبواب لما هو قادم. ملتقى ميفما ليس فقط منصة للتعلم، بل هو فضاء للإلهام و الابداع."

بدعم ورعاية من الشركات الرائدة في القطاع مثل فاين للحلول، وإف إم إم، إليغانسيا لإدارة المرافق، والدرويش انترسيرف لإدارة المرافق، حضر الملتقى أكثر من 150 متخصصًا في مجال إدارة المرافق، وتضمن عروضًا تقديمية حول مواضيع حيوية، تلتها جلسات نقاشية مشوقة أبرزت أهمية التعاون في تطوير بيئة مبنية ذكية ومستدامة.

مع اختتام فعاليات الملتقى، تستمر رحلة الاستدامة والابتكار، حيث تبقى ميفما المنصة الرائدة لتبادل المعرفة وصنع المستقبل في قطاع إدارة المرافق و تؤكد على دورها كمحور أساسي للمعرفة والابتكار بتقديم منصة متميزة لأعضائها من خلال العضويات المخصصة، البرامج التدريبية المعتمدة، والدراسات المتقدمة التي ترسم مستقبل القطاع. ومع كل خطوة، تفتح ميفما آفاقًا جديدة وتساهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وتكاملًا في الشرق الأوسط.

للانضمام إلى عضوية جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وزيادة المعرفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني .

Middle East Facility Management Association
MEFMA
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