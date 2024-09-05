شركة Pressat توقّع اتفاقية توزيع محتوى مع SyndiGate التابعة لمجموعة "البوابة"

(MENAFN
Editorial) دورست، المملكة المتحدة، 5 سبتمبر 2024، ماسيف ميديا: أعلنت Pressat، إحدى أبرز مقدمي خدمات توزيع البيانات الصحفية في المملكة المتحدة، عن إبرام اتفاقية لتوزيع المحتوى مع شركة SyndiGate الرائدة في توزيع المحتوى والبيانات وتتبع مجموعة البوابة التي تتخذ من الأردن مقرًا لها، وذلك وفق بيان صدر عن الشركة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية.
ستؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة ملحوظة في نقاط توزيع محتوى شركة Pressat ما يعني أن آلاف البيانات الصحفية الهامة والمحتوى والصور ستكون متاحة على منصة SyndiGate.
وقالت أليسون لانكستر، الرئيس التنفيذي لشركة Pressat: "ستعزز هذه الشراكة عدد نقاط التوزيع لخدمتنا الإخبارية بشكل كبير، ما يعني أن محتوى عملائنا سيكون متاحًا للترخيص كما سيكون مرئيًا على قواعد بيانات الأخبار الرئيسية، والمنصات الإعلامية وآلاف الناشرين. نحن متحمسون للتعاون مع شركة متطورة بهذا الشكل، والتي تعمل على تغيير مجال صناعة المحتوى."
منذ سنة 2007، تعمل شركة SyndiGate بشكل فعال في مجال ترخيص الأخبار الرقمية والبيانات والصور والفيديو من كبار الناشرين في جميع أنحاء العالم. وفقًا لما ذكرته الشركة، شهدت الخدمة نموًا سريعًا، حيث تنتج حوالي 4 ملايين قصة يوميًا على المنصة بأكثر من 200 لغة في 195 دولة. وقد تطورت الشركة لتصبح واحدة من وكالات ترخيص المحتوى الرائدة في العالم، ولديها مكاتب في عمّان ودبي ولندن ومومباي وسيدني وطوكيو.
تأسست شركة SyndiGate لتلبية الطلب المتزايد من قواعد البيانات المعلوماتية العالمية على الأخبار والمعلومات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. توسعت خدمات التوزيع منذ ذلك الحين لتشمل الحكومة والشركات والعملاء من قطاع الأعمال إلى المستهلك. تأسست شركة SyndiGate في عام 2007 على يد المخضرم في المجال مارك غاتي ساونت، وهي الآن وكالة عالمية لترخيص المحتوى ولديها مكاتب مخصصة ووكلاء مبيعات في جميع أنحاء العالم.
تأسست شركة Pressat في عام 2010 في أنكوتس بمدينة مانشستر، وتطورت لتصبح الخدمة الإخبارية الرائدة في المملكة المتحدة، حيث تقدم خدمات نشر البيانات الصحفية للعلامات التجارية الكبرى والمنظمات والجمعيات الخيرية والأسماء المشهورة حول العالم.
لدى SyndiGate اتفاقيات مبرمة مع فرانس 24، والصين يوميًا، وبلومبرج، وبي بي سي نيوز، وبيزنس واير، وسيزون بي أر نيوز واير، وبنزينجا، وهارست، وإي دي آي، وجاينز، ولكسيس نكسيس، وداو جونز، ونيو كريد، وفاكت سات، وموديز أناليتكس، وتومسون رويترز وغيرها.
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