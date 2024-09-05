8 أشياء منزلية تضاعف خطر السرطان

MENAFN - Khaberni) خبرني - يؤدي التلوث البيئي إلى مضاعفة مخاطر الإصابة بالأورام السرطانية، لكنه لا يقتصر على البيئة الخارجية فقط، بل بعض الأشياء والأدوات التي يتم استعمالها في المنزل.

ولا يتعلق الأمر هنا بالتوقف عن استعمال هذه الأشياء، وإنما البحث عن بدائل طبيعية بالنسبة لبعضها، ومعرفة معدل الخطر وارتباطه بفترة الاستعمال بالنسبة للبعض الآخر.

ويرجع الخطر، بحسب "تايمز أوف إنديا"، إلى طبيعة المواد المسرطنة التي تدخل في صناعة هذه الأدوات.

إليك 8 أشياء منزلية تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان:

دهان الحوائط. يحتوي العديد من أنواع الدهان على مواد مسرطنة مثل إثيلين البنزين والتولين، ومواد ثقيلة أخرى.

عبوات المياه وحاويات الطعام البلاستيكية. تتحلل المواد البلاستيكية من هذه العبوات إلى جزيئات دقيقة للغاية، وقد تم العثور عليها في الدماغ والكلى والكبد البشري، وزيادتها ترتبط بمخاطر السرطان.

الأواني المقاومة للالتصاق. بحسب جمعية السرطان الأمريكية إذا كان لديك أوان تم تصنيعها قبل عام 2013 عليك التخلص منها، أما الأنواع الحديثة فهي آمنة.

اللحوم المصنّعة. السجق واللانشون والبيبروني وغيرها من اللحوم المصنعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون، حسب جمعية السرطان الأمريكية.

المبيدات الحشرية. يرتبط خطر السرطان الذي تسببه هذه المبيدات على الأخص الأطفال، وتفيد التقارير الطبية بأن هذه المبيدات ترتبط بخطر الأورام الصلبة على وجه التحديد.

السجاد والموكيت. بحسب إدارة السموم في كاليفورنيا يعتبر السجاد والموكيت من المصادر الكبرى لتعرض الأطفال للمواد المسرطنة، وخاصة المنتجات التي تحتوي على مادة PFAS.

حبوب منع الحمل. أفادت دراسة لمجلة لانسيت الطبية الشهيرة أن استخدام حبوب منع الحمل لمدة 5 سنوات متواصلة أو أكثر يزيد خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 10%، رغم أن هذه الحبوب تقلل من خطر سرطان المبيض.

المراتب. بحسب جمعيات بيئية يرتبط استخدام رغوة البولي يوريثان في صناعة بعض أنواع المراتب العصرية بارتفاع مخاطر السرطان على المدى الطويل.

