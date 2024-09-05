هونغ كونغ تصدر تحذيراً من إعصار ياجي.. وإغلاق مدارس وإلغاء رحلات طيران

من المقرر أن تصدر هونغ كونغ أعلى ثالث تحذير من العواصف اليوم، مع اقتراب إعصار ياجي من ضواحي المدينة وجنوب الصين، حيث تتأهب المناطق الساحلية للتعرض لرياح مدمرة وأمطار غزيرة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مركز التحذير من المشترك من الأعاصير القول إن إعصار ياجي يحمل رياحاً تسير بسرعة 241 كيلومتراً في الساعة.

وتعادل قوة الإعصار إعصاراً من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون، الذي يقيس قوة الأعاصير، وهو ما يعني أنه عاصفة قوية لديها القدرة على إحداث ضرر كارثي.

وقد أغلقت هونغ كونغ دور الحضانة والمدارس الخاصة بالأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة اليوم، في حين ألغت شركة هونغ كونغ إكسبريس إيروايز للطيران منخفض التكاليف ست رحلات اليوم.

ويُذكر أن إعصار ياجي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً في الفلبين، واضطر الآلاف إلى الفرار من منازلهم، قبل أن يتحرك نحو بحر الصين الجنوبي.

وقال التلفزيون المركزي الصيني إن مدينة هايكو في جزيرة هاينان ستغلق المدارس والمصانع ومحال البقالة ابتداءً من اليوم استعداداً لإعصار ياجي.

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