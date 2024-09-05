فورد تستدعي حوالي 91 ألف سيارة بسبب خلل في المحرك إيكو بوست

تواجه الآلاف من محركات فورد إيكو بوست احتمال التوقف المفاجئ عن العمل، مما دفع شركة فورد موتور، ثاني أكبر سيارات في الولايات المتحدة، إلى إصدار قرار استدعاء لحوالي 90,700 سيارة.

يشمل الاستدعاء بعض طرز لنكولن المزودة بالمحرك التوربيني سعة 2.7 لتر والمحرك المزدوج سعة 3 لترات، وذلك بسبب احتمال تفتت صمامات السحب في المحرك.

وأشار موقع "كار نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن فورد قدمت وثائق عملية الاستدعاء إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية يوم 23 أغسطس الماضي، وتشمل سيارات إنتاج عامي 2021 و2022. تتضمن قائمة الاستدعاء الطرز فورد برونكو، إف 150، إكسبلورر، إيدج، إضافة إلى سيارات لنكولن أفياتور ولنكولن ناوتيلوس. وكانت الشاحنة الخفيفة إف150 الأكثر تأثراً بعملية الاستدعاء، حيث تم استدعاء حوالي 47,700 شاحنة منها.

وجاءت السيارتان برونكو وإكسبلورر في المركزين الثاني والثالث، حيث تم استدعاء 15,800 سيارة برونكو و14,200 سيارة إكسبلورر. كما تم استدعاء 2,366 سيارة طراز إيدج، و7,199 سيارة لنكولن أفياتور، و33,355 سيارة لنكولن ناوتيلوس.

وبحسب التسلسل الزمني الذي قدمته فورد للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، بدأت الشركة تحقيقاً في هذا الخلل في يناير 2022 بعد تلقيها إخطارات بتعطل 22 محركاً بعد ثلاثة أشهر أو أقل من بدء تزويد سيارات لنكولن أفياتور وناوتيلوس بالمحركين فورد إيكو بوست سعة 2.7 لتر وإيكو بوست سعة 3 لترات. كشف التحقيق عن احتمال حدوث تلف كبير في صمامات السحب، التي قد تتفتت وتسقط في غرفة الاحتراق الداخلي.

وتبين أن المواد التي يستخدمها الموردون في صناعة الصمامات لم تكن مطابقة للمواصفات، ولكن تم تحسين جودة الصمامات التي تم إنتاجها بعد 31 أكتوبر 2021.

في العام التالي، فحصت فورد حالة صمامات السحب في سيارات برونكو 2021 واكتشفت 251 حالة تفتت في الصمامات أثناء فترة الضمان. بعد ذلك، أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية تحقيقاً معمقاً في المشكلة في مايو 2022 نتيجة الشكاوى من أصحاب سيارات برونكو.

تعهدت فورد باستبدال المحركات التي يثبت عدم صلاحيتها، وأعلنت أنها قدمت خطة تعويض لأصحاب السيارات الذين دفعوا بالفعل مقابل إصلاح المحرك من جيوبهم. سيتم إبلاغ الوكلاء والموزعين يوم 30 سبتمبر بخطة الاستدعاء، على أن يتم إرسال خطابات لأصحاب السيارات اعتباراً من 7 أكتوبر المقبل.

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