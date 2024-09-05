أحدث سيارات أودي تعود بالسائق 100 عام إلى الوراء

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية أودي عن سيارة عالية السرعة تُعيد السائق حوالي 100 سنة إلى الوراء. فالسيارة "تايب 52"، التي تم الكشف عنها مؤخرًا، هي سيارة صالون بسيطة تعتمد على تصميمات تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

ولسوء الحظ، لم يدرك أحد سحر الفكرة في ذلك الوقت، وهي الفكرة التي ضمنت استدامة مصنعي السيارات الرياضية مثل فيراري، وماكلارين، وأستون مارتن، وحتى مرسيدس-أي.أم.جي حتى يومنا هذا. كان شعار هذه السيارات المخصصة للسباقات هو "الفوز يوم الأحد والبيع يوم الاثنين". ربما كان فرديناند بورشه، مؤسس شركة بورشه، يفكر في هذا الأمر عندما أراد تقديم سيارة رياضية عالية السرعة للطرق إلى جانب سيارات السباق البطولية والناجحة مثل "سيلفر أرو" (السهم الفضي) من الفئات أيه.بي.سي.دي في ثلاثينيات القرن العشرين.

من ناحيتها، تقدم أودي في سيارتها الجديدة "تايب 52" ذات الشكل الانسيابي كل المقومات اللازمة لتصبح ملك الطرق السريعة التي تم بناؤها حديثًا. وتستطيع التفوق حتى على سيارة مرسيدس 540 كيه التي لا تضاهى تقريبًا بقوة 132 كيلووات/180 حصانًا وسرعة 185 كم/ساعة.

ويعتقد الخبراء أن سيارة أودي "تايب 52" تستطيع الوصول إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة على الطرق المستقيمة، حتى مع وجود محرك بقوة 147 كيلووات/200 حصان.

ومنذ نجاح أودي في الفوز بسباق سيارات لومان عام 2013، تزايدت التكهنات بشأن تحويل هذا النجاح إلى سيارة تجارية، وهو ما تحقق مؤخرًا عندما قررت الشركة وضع حد لهذه التكهنات بالكشف عن سيارة "تايب 52". وعلى مدى 10 سنوات، درس المتخصصون في السيارات الكلاسيكية الرسومات وخرجوا بتصميم نهائي لها. وقاموا بتشكيل صفائح ألومنيوم مطروقة يدويًا على إطارات خشبية، وأعدوا تصميمًا داخليًا رياضيًا وأنيقًا للسيارة الجديدة.

كما قرر الخبراء في أودي منح قوة المحرك الأولوية والتخلي عن نصيحة شركة بورشه، شقيقة أودي في إطار مجموعة فولكس فاجن جروب، بشأن المحرك. وكما هو الحال في سيارات أودي سي وأودي دي، فإن المحرك سعة 6 لترات بقدرة 382 كيلووات/520 حصانًا يعطي أداءً مبهراً.

وحتى بمعايير اليوم، تعتبر السيارة "تايب 52" سيارة رياضية فائقة القوة. فحتى أقوى نسخة من سيارة أودي آر8 كانت تعمل بمحرك يعطيها قوة 74 كيلووات/100 حصان. ومنذ حوالي 90 عامًا، كان من الممكن اعتبار سيارة السهم الفضي من أودي سيارة من كوكب آخر.

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