جربيها.. طريقة سهلة لتحضير مربى التوت البري بالمنزل

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعتبر مربى التوت البري واحدة من ألذ المربيات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، حيث تجمع بين الطعم الحامضي المنعش والفوائد الصحية العديدة. إن التوت البري غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. تحضير المربى في المنزل ليس فقط ممتعًا، بل يتيح لك التحكم في المكونات وضمان جودة المنتج النهائي.

في هذه المقالة، سنستعرض طريقة تحضير مربى التوت البري خطوة بخطوة، لتستمتع بنكهته الرائعة في كل وجبة. للبدء، تحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها. أولاً، ستحتاج إلى 500 جرام من التوت البري الطازج أو المجمد. إذا كنت تستخدم التوت المجمد، تأكد من إذابته جيدًا قبل البدء في التحضير. كما ستحتاج إلى 300 جرام من السكر، وعصير ليمونتين، وعلبة زجاجية نظيفة لتخزين المربى.

أول خطوة هي غسل التوت جيدًا تحت الماء البارد. تأكد من إزالة أي أوراق أو أوساخ عالقة. بعد ذلك، ضع التوت في قدر كبير على نار متوسطة، وأضف السكر وعصير الليمون. يُفضل القيام بهذه الخطوة في قدر غير لاصق لضمان عدم احتراق المربى.

استمر في التحريك بلطف حتى يذوب السكر تمامًا ويبدأ التوت في releasing عصيرها. يمكنك استخدام ملعقة خشبية لتجنب الخدوش في القدر. بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، خفف النار واتركه على نار هادئة. يجب أن تستمر في التحريك من حين لآخر لتجنب التصاق المربى بالقدر.

دع المربى يطهى لمدة 20-30 دقيقة. ستلاحظ أن الخليط يبدأ في التماسك. يمكنك اختبار قوام المربى من خلال وضع ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد، ثم اتركه لبضع ثوان. إذا كان يتماسك ويحتفظ بشكله، فقد حان الوقت لإزالة المربى من النار.

بعد ذلك، اترك المربى ليبرد قليلاً قبل سكبه في العلبة الزجاجية. تأكد من أن العلبة نظيفة وجافة تمامًا، ثم أضف المربى وهو دافئ. يُفضل ترك مساحة صغيرة في الأعلى قبل غلق العلبة لتجنب أي ضغط. يمكنك تخزين المربى في الثلاجة، حيث سيبقى طازجًا لعدة أسابيع.

تعتبر مربى التوت البري إضافة رائعة للإفطار، حيث يمكنك استخدامها على الخبز المحمص أو الفطائر. كما يمكن استخدامها في وصفات الحلويات المختلفة، مثل الكعك أو البسكويت، مما يضيف لمسة خاصة من النكهة.