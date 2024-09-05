جربيها.. طريقة سهلة لتحضير مربى التوت البري بالمنزل

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- Khaberni) خبرني - تعتبر مربى التوت البري واحدة من ألذ المربيات التي يمكنك تحضيرها في المنزل، حيث تجمع بين الطعم الحامضي المنعش والفوائد الصحية العديدة. إن التوت البري غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، مما يجعله خيارًا ممتازًا لإضافته إلى نظامك الغذائي. تحضير المربى في المنزل ليس فقط ممتعًا، بل يتيح لك التحكم في المكونات وضمان جودة المنتج النهائي.
في هذه المقالة، سنستعرض طريقة تحضير مربى التوت البري خطوة بخطوة، لتستمتع بنكهته الرائعة في كل وجبة. للبدء، تحتاج إلى مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها. أولاً، ستحتاج إلى 500 جرام من التوت البري الطازج أو المجمد. إذا كنت تستخدم التوت المجمد، تأكد من إذابته جيدًا قبل البدء في التحضير. كما ستحتاج إلى 300 جرام من السكر، وعصير ليمونتين، وعلبة زجاجية نظيفة لتخزين المربى.
أول خطوة هي غسل التوت جيدًا تحت الماء البارد. تأكد من إزالة أي أوراق أو أوساخ عالقة. بعد ذلك، ضع التوت في قدر كبير على نار متوسطة، وأضف السكر وعصير الليمون. يُفضل القيام بهذه الخطوة في قدر غير لاصق لضمان عدم احتراق المربى.
استمر في التحريك بلطف حتى يذوب السكر تمامًا ويبدأ التوت في releasing عصيرها. يمكنك استخدام ملعقة خشبية لتجنب الخدوش في القدر. بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، خفف النار واتركه على نار هادئة. يجب أن تستمر في التحريك من حين لآخر لتجنب التصاق المربى بالقدر.
دع المربى يطهى لمدة 20-30 دقيقة. ستلاحظ أن الخليط يبدأ في التماسك. يمكنك اختبار قوام المربى من خلال وضع ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد، ثم اتركه لبضع ثوان. إذا كان يتماسك ويحتفظ بشكله، فقد حان الوقت لإزالة المربى من النار.
بعد ذلك، اترك المربى ليبرد قليلاً قبل سكبه في العلبة الزجاجية. تأكد من أن العلبة نظيفة وجافة تمامًا، ثم أضف المربى وهو دافئ. يُفضل ترك مساحة صغيرة في الأعلى قبل غلق العلبة لتجنب أي ضغط. يمكنك تخزين المربى في الثلاجة، حيث سيبقى طازجًا لعدة أسابيع.
تعتبر مربى التوت البري إضافة رائعة للإفطار، حيث يمكنك استخدامها على الخبز المحمص أو الفطائر. كما يمكن استخدامها في وصفات الحلويات المختلفة، مثل الكعك أو البسكويت، مما يضيف لمسة خاصة من النكهة.
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