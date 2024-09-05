احذري منه.. تأثير تناول الفول المعلب على انتفاخ البطن

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- Khaberni) خبرني - يعتبر الفول من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، وهو جزء أساسي من العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم. ومع ذلك، يثير تناول الفول المعلب بعض التساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بتأثيره على صحة الجهاز الهضمي، وخصوصًا مشكلة انتفاخ البطن.
في هذه المقالة، سنستعرض كيف يمكن أن يؤثر تناول الفول المعلب على انتفاخ البطن، وما هي النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل هذا التأثير. الفول المعلب هو خيار شائع وسهل الاستخدام، حيث يوفر فوائد غذائية عديدة. فهو مصدر ممتاز للبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين ولمن يسعون لتقليل استهلاك اللحوم. كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تُعزز الصحة العامة. ومع ذلك، قد يواجه البعض مشكلة الانتفاخ بعد تناول الفول المعلب، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.
تحتوي حبوب الفول على نوع من الكربوهيدرات المعقدة يُسمى“أوليجوسكاريد”، والذي قد يكون صعب الهضم بالنسبة لبعض الأشخاص. عندما تصل هذه الكربوهيدرات إلى الأمعاء الغليظة، تتخمر بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات والشعور بالانتفاخ. لذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الفول المعلب دفعة واحدة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
لكن الأمر لا يقتصر فقط على نوع الفول، بل يمتد أيضًا إلى طريقة التحضير. تحتوي بعض أنواع الفول المعلب على كميات عالية من الصوديوم، الذي يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الشعور بالانتفاخ. لذا، يُفضل اختيار الفول المعلب ذو المحتوى المنخفض من الصوديوم أو شطفه جيدًا قبل الاستخدام لتقليل كمية الصوديوم المتواجدة فيه.
للتقليل من انتفاخ البطن بعد تناول الفول، يُنصح ببدء الكميات بشكل تدريجي. قد يكون من المفيد أيضًا دمج الفول مع أطعمة أخرى تحتوي على الألياف، مثل الخضروات الطازجة، حيث يمكن أن تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم. كما يُعتبر تناول الزنجبيل أو النعناع بعد الوجبة من الخيارات الجيدة، حيث يُعرفان بخصائصهما المهدئة للجهاز الهضمي.
إذا كنت تعاني من انتفاخ مستمر بعد تناول الفول المعلب، قد يكون من المفيد استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية. قد تكون هناك حالات صحية أخرى تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مثل حساسية الطعام أو عدم تحمل بعض المكونات.
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