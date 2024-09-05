احذري منه.. تأثير تناول الفول المعلب على انتفاخ البطن

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتبر الفول من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، وهو جزء أساسي من العديد من الأنظمة الغذائية حول العالم. ومع ذلك، يثير تناول الفول المعلب بعض التساؤلات، خاصةً فيما يتعلق بتأثيره على صحة الجهاز الهضمي، وخصوصًا مشكلة انتفاخ البطن.

في هذه المقالة، سنستعرض كيف يمكن أن يؤثر تناول الفول المعلب على انتفاخ البطن، وما هي النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل هذا التأثير. الفول المعلب هو خيار شائع وسهل الاستخدام، حيث يوفر فوائد غذائية عديدة. فهو مصدر ممتاز للبروتين النباتي، ما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين ولمن يسعون لتقليل استهلاك اللحوم. كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم، التي تُعزز الصحة العامة. ومع ذلك، قد يواجه البعض مشكلة الانتفاخ بعد تناول الفول المعلب، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل.

تحتوي حبوب الفول على نوع من الكربوهيدرات المعقدة يُسمى“أوليجوسكاريد”، والذي قد يكون صعب الهضم بالنسبة لبعض الأشخاص. عندما تصل هذه الكربوهيدرات إلى الأمعاء الغليظة، تتخمر بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، مما يؤدي إلى إنتاج الغازات والشعور بالانتفاخ. لذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الفول المعلب دفعة واحدة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.

لكن الأمر لا يقتصر فقط على نوع الفول، بل يمتد أيضًا إلى طريقة التحضير. تحتوي بعض أنواع الفول المعلب على كميات عالية من الصوديوم، الذي يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من الشعور بالانتفاخ. لذا، يُفضل اختيار الفول المعلب ذو المحتوى المنخفض من الصوديوم أو شطفه جيدًا قبل الاستخدام لتقليل كمية الصوديوم المتواجدة فيه.

للتقليل من انتفاخ البطن بعد تناول الفول، يُنصح ببدء الكميات بشكل تدريجي. قد يكون من المفيد أيضًا دمج الفول مع أطعمة أخرى تحتوي على الألياف، مثل الخضروات الطازجة، حيث يمكن أن تساعد الألياف في تحسين عملية الهضم. كما يُعتبر تناول الزنجبيل أو النعناع بعد الوجبة من الخيارات الجيدة، حيث يُعرفان بخصائصهما المهدئة للجهاز الهضمي.

إذا كنت تعاني من انتفاخ مستمر بعد تناول الفول المعلب، قد يكون من المفيد استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية. قد تكون هناك حالات صحية أخرى تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مثل حساسية الطعام أو عدم تحمل بعض المكونات.



