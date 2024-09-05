في اليوم الـ335 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لوسط قطاع غزة وجنوبه

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الخميس، يومها الـ335، كثّف الجيش الإسرائيلي من القصف والغارات على مناطق مختلفة من القطاع ما خلف العديد من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابات.



وأفاد مراسلنا باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في إسرائيلي استهدف خيام نازحين في شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستُشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها، وسط قصف مدفعي تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامناً مع قصف طيران الاحتلال الحربي أرضاً فارغة جنوب غرب المخيم.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعلى منازل المواطنين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,861 شهيدًا و94,398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



