في اليوم الـ335 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لوسط قطاع غزة وجنوبه

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الخميس، يومها الـ335، كثّف الجيش الإسرائيلي من القصف والغارات على مناطق مختلفة من القطاع ما خلف العديد من الشهداء والجرحى.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابات.
وأفاد مراسلنا باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
واستُشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.
واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.
وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها، وسط قصف مدفعي تجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، تزامناً مع قصف طيران الاحتلال الحربي أرضاً فارغة جنوب غرب المخيم.
كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها على بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وعلى منازل المواطنين شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
إلى ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,861 شهيدًا و94,398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
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