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منتخب مصر يسعى لتخطي الصعوبات والغيابات في مواجهة طموحات كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

9/5/2024 2:12:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات الأفريقية لبطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب بمواجهة كاب فيردي مساء غد الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى يوم السبت بين موريتانيا وبتسوانا.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع كل من كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.

ورغم فارق التاريخ الطويل، لكن يسيطر القلق على معسكر الفراعنة بسبب الأزمات والمشاكل التي تحيط به خلال الفترة الأخيرة سواء تاخير انضمام لاعبي الأهلي والزمالك عن الميعاد الذي طلبه حسام حسن المدير الفني أو بعدها إصابة إمام عاشور لاعب الوسط واعتذار محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب الذي انتقل مؤخرا إلى نيس الفرنسي.

وكان حسام حسن قد طلب بداية المعسكر قبل موعد الأجندة الدولية وتحديدا يوم 28 أغسطس لكن بسبب نهاية الموسم والخوف من الإرهاق طلب ناديا الأهلي والزمالك بانضمام لاعبيهم مع بداية شهر سبتمبر وقبل الأجندة الدولية بيوم واحد مما تسبب في وجود 6 لاعبين بمعسكر الفراعنة لمدة ثلاثة أيام كاملة حتي انضم لاعبو القطبين وبيراميدز.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي أرسل اعتذارا عبر فيه عن احترامه وتقديره للمنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مشيرا إلى رغبته في البقاء مع ناديه المنتقل إليه منذ عدة أيام للاستعداد معه ودخول قائمة الفريق.

وقال الاتحاد المصري إن نادي نيس ألغى الموتمر الصحفي الخاص بتقديم عبد المنعم اليوم بسبب موعد الأجندة الدولية خاصة وأن اللاعب تم استدعاؤه للمنتخب مع المحترفين.

كما غادر معسكر المنتخب المصري أيضا إمام عاشور لاعب الوسط بسبب معاناته من إصابة خفيفة في الركبة وبات خارج مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ، ولا تتوقف الأزمات التي تحاصر الفراعنة قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عند هذا الحد ولكن عدم جاهزية عدد كبير من اللاعبين بسبب فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية الموسم الطويل لمنافسات الكرة في مصر مما يشير إلى عدم جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وسيعول حسام حسن أمام كاب فيردي على خبرات نجمه الأول وقائد الغفريق محمد صلاح الذي يتألق بشدة مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي وكذلك محمود تريزيجيه الذي انتقل للريان القطري ومحمد النني الذي انتقل للجزيرة الإماراتي مؤخرا بجانب اللاعبين المحليين.

علي الجانب الآخر..يسعى كاب فيردي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع الفراعنة حيث جاء إلى مصر مبكرا وقبل أيام من تلك المواجهة ودخل في معسكر مغلق وخاض تدريبات سرية حتى اكتملت صفوفه بوصول المحترفين.

وقال بيدرو بابتيستا مدرب منتخب كاب فيردي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس إن هدفهم هو حصد الـ3 نقاط أمام منتخب مصر مع اعترافه بصعوبة المباراة. وأضاف: " نسعي للأفضل في كل فترة... قد يكون هناك بعض التغييرات في الخطط والتشكيل والعناصر لكن هدفنا التقدم كرويا على مستوى القارة علما بأننا نواجه منافسا صاحب اسم وتاريخ طويل".

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