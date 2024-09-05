مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار ببرلين

(MENAFN
- Al-Bayan)
لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بحي شونبرغ في برلين.
وقالت إدارة الإطفاء إن الحادث وقع ليلة الأربعاء/الخميس.
ووفقاً للبيانات، أصيب أحد الرجلين بجروح خطيرة والثاني بجروح طفيفة، وباءت محاولة إنعاش الرجل الثالث في الموقع بالفشل.
ولم تتضح بعد خلفية الحادث. وتم استدعاء سيارة إطفاء لدعم جهود الإنقاذ.
وقامت الشرطة بتأمين المنطقة على نطاق واسع. وكان 28 فرداً من خدمات الطوارئ في الموقع.
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