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مقتل شخص وإصابة اثنين في إطلاق نار ببرلين

9/5/2024 2:12:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث إطلاق نار بحي شونبرغ في برلين.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحادث وقع ليلة الأربعاء/الخميس.

ووفقاً للبيانات، أصيب أحد الرجلين بجروح خطيرة والثاني بجروح طفيفة، وباءت محاولة إنعاش الرجل الثالث في الموقع بالفشل.

ولم تتضح بعد خلفية الحادث. وتم استدعاء سيارة إطفاء لدعم جهود الإنقاذ.

وقامت الشرطة بتأمين المنطقة على نطاق واسع. وكان 28 فرداً من خدمات الطوارئ في الموقع.

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