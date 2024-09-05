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روسيا: سنستهدف وسائل الإعلام الأمريكية رداً على التحرك ضد آر.تي

9/5/2024 1:12:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو ستستهدف وسائل الإعلام الأمريكية ردا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة آر.تي الحكومية الروسية.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء اتهامات بغسل الأموال إلى اثنين من موظفي آر.تي على صلة بما وُصف بأنه مخطط لاستئجار شركة أمريكية لإنتاج محتوى إلكتروني للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

ووصفت زاخاروفا هذه الخطوة بأنها "حملة شعواء" هدفها إثارة ذعر الشعب الأمريكي.

وأضافت زاخاروفا "سيكون هناك رد على تصرفات السلطات الأمريكية التي تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها في مجالات توفير حرية الوصول إلى المعلومات والتعددية الإعلامية".

وذكرت أن موسكو قد تقوم باتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذتها واشنطن أو قد تتخذ إجراء آخر.

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