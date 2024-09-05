استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة ما يرفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى 6

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN- استشهد طفل، امس الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل
الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، إلى المستشفى، بعد منعها من قبل قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت خلال اقتحامها مخيم الفارع عدة رصاصات على الطفل ابو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.
وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة للاحتلال مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان وهم: أحمد فواز ابو دواس، قصي مجدي عبد الرازق من طوباي، محمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، محمد نظمي ابو زاغة، محمد زكريا الزبيدي من جنين.
ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 700.
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