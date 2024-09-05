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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة ما يرفع عدد الشهداء منذ الليلة الماضية إلى 6

9/5/2024 1:12:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN- استشهد طفل، امس الاربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفارعة، جنوب طوباس.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل الطفل الشهيد ماجد فداء أبو زينة (16 عاما)، إلى المستشفى، بعد منعها من قبل قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت خلال اقتحامها مخيم الفارع عدة رصاصات على الطفل ابو زينة ونكلت به ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وقامت بسحبه بواسطة جرافة عسكرية إلى خارج المخيم.
وبالتزامن مع اقتحام مخيم الفارعة، قصفت مسيرة للاحتلال مركبة في مدينة طوباس، ما أسفر عن استشهاد خمسة شبان وهم: أحمد فواز ابو دواس، قصي مجدي عبد الرازق من طوباي، محمد عوض العايدي من مخيم الفارعة، محمد نظمي ابو زاغة، محمد زكريا الزبيدي من جنين.

ومنذ يوم الأربعاء الثامن والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 40 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و8 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 700.

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