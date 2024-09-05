قمة المستقبل .. خمسة جوانب أساسية يجب معرفتها

في سبتمبر 2024، تستضيف الأمم المتحدة قمة المستقبل، وهي مناسبة استثنائية تسعى لتشكيل مسار جديد للمجتمع الدولي. يلتقي قادة العالم في 22 و23 سبتمبر في مقر الأمم المتحدة، قبل انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ما هي قمة المستقبل؟

تحتفل الأمم المتحدة في عام 2020 بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، مما أدى إلى بدء حوار عالمي حول مستقبلنا. هذا الحوار تطور ليصبح قمة المستقبل، التي تنعقد بعد أربع سنوات من بداية النقاش، في خضم جائحة كوفيد-19 التي أظهرت ضعف التعاون الدولي.

ميشيل غريفين، مديرة السياسات للقمة، أكدت أن القمة تأتي لتقريب الفجوة بين تطلعات المؤسسين وواقع العالم الحالي، وتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات المشتركة. القمة تهدف إلى تقديم "خطتنا المشتركة"، وهي خطة تاريخية للتعاون العالمي، عبر تطوير ميثاق المستقبل وميثاق رقمي عالمي وإعلان للأجيال القادمة.

لماذا تعتبر القمة مهمة؟

على الرغم من وجود اتفاقات مثل اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، يرى الكثيرون أن هياكل الأمم المتحدة الحالية لم تعد كافية. توفر قمة المستقبل فرصة لتحقيق الوعود السابقة وتجديد الثقة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية.

من هم اللاعبون الرئيسيون؟

القمة لن تقتصر على الحكومات فقط؛ بل ستشمل المجتمع المدني، القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، السلطات المحلية، والشباب. ميشيل غريفين أشارت إلى أن الجميع مدعو للمشاركة، حيث يلعب القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب دوراً مهماً في تشكيل مستقبلنا.

ماذا سيحدث بعد القمة؟

ستستمر المناقشات بعد القمة، مع التركيز على تنفيذ التوصيات والتعهدات. في نوفمبر، ستستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وفي ديسمبر سيناقش مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البلدان النامية غير الساحلية سبل التنمية المستدامة. وفي يونيو 2025، سيُعقد مؤتمر دولي لتمويل التنمية في إسبانيا لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي.

كيف يمكنني المشاركة؟

"اعملوا الآن" هي حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة لتشجيع الأفراد على العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحملة تدعو الناس للمشاركة من خلال التطوع، اتخاذ قرارات محلية، أو تعديل عادات الاستهلاك. كما أطلق مكتب الأمم المتحدة للشباب حملة #YouthLead لتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في صنع السياسات العالمية.