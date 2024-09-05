شماعة الحرب

للمرة العاشرة يصرح الرئيس الأمريكي بايدن بأن اتفاق غزة أصبح قريباً جداً!

وللمرة الثانية يطرح بايدن اتفاقاً على طرفي الصراع، والفارق بينهما لا يزيد على شهرين!

وللمرة الخمسين أقول لكم بأن الحرب ستستمر إلى ما بعد بايدن!

كل ما تقدمه الإدارة الأمريكية الحالية يحمل بصمة بلينكن، وبلينكن كان واضحاً وضوح الشمس منذ يوم الثامن من أكتوبر، فأعلن انحيازه لدولة الاحتلال، ليس بخصوص ما حدث قبلها بيوم واحد في غلاف غزة، بل بمجمل القضية وتوابعها، عندما قدم عقيدته على منصبه، ولهذا لم تثمر تسع جولات في المنطقة، يأتي ويذهب ولا يتحرك شيء، بل تزداد الأمور سوءاً، ويتشدد نتانياهو مرة، وتتغير الاتفاقات مرات، وتخرج المفاوضات من نفق لتدخل إلى أنفاق أخرى، وتتصاعد الشروط الجديدة، وتنسى المبادرات السابقة، ويفرغ مقترح بايدن الأول من محتواه، وبلينكن يؤيد، ويترك المفاوضين في صدام، ويرحل.

وعندما ننظر إلى بايدن، رئيس الولايات المتحدة، وننتظر منه الإصرار على ما اتفق عليه مسبقاً لا نسمع شيئاً، لا تمسك بموقف، ولا تأكيد على مصداقية، ولا غضب على الطرف الذي يعدل على تعديلاته السابقة، وهو نتانياهو الخاضع للمتطرفين اليهود.

اليوم نحن بعيدون عن توافق يحققه الوسيط الأكبر، فإدارته جعلت من رئيسها ((شماعة)) يعلقون عليها مجاراتهم لمطالب الحكومة الإسرائيلية، مرة يضعون اللوم على السهو، ومرة على النسيان، ومرات أخرى على تداعيات أحداث مستجدة، ونتانياهو لا يتوقف عن استحداث مسارات جديدة، يطرح من خلالها مطالب تطال دولاً أخرى أو مناطق فلسطينية خارج غزة، مثل قضية محور ((فيلادلفيا)) ومعبر رفح، حيث حول مصر من وسيط إلى خصم، واختلاق أزمات إضافية لعرقلة أي نهاية سلمية لحرب غزة، مثل التضحية بالأسرى ليحقق على الأرض مكاسب تخدم حزبه والأحزاب المتطرفة المتحالفة معه.

بايدن لا يسهو ولا ينسى، ولكن إدارته المنحازة هي التي جعلت الحرب تطول، والمواقف تتبدل.