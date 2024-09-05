استقرار أسعار النفط وسط تقييم المتعاملين لضعف الطلب والإرجاء المحتمل لزيادة إنتاج أوبك+

شهدت أسعار النفط استقرارا في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد موجة بيع خلال الليل، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم ضعف الطلب إلى جانب الإرجاء المحتمل لدخولٍ مزمع لمزيد من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تسعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 72.79 دولار بحلول الساعة 0002 بتوقيت جرينتش بعد أن هوت 1.42 بالمئة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر

12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.32 دولار بعد انخفاضها 1.62 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجع الخامان دولارا عند التسوية أمس الأربعاء.

وقالت أربعة مصادر من مجموعة أوبك+ لرويترز أمس الأربعاء إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في أكتوبر تشرين الأول بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في الثالث من سبتمبر .

وفي الأسبوع الماضي، بدا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، ضمن مجموعة أوبك+، عازمون على المضي في زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر في إطار خطة للإلغاء التدريجي لأحدث التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.

لكن انتهاء نزاعٍ عطّل صادرات ليبية إلى جانب ضعف الطلب الصيني يدفع المجموعة إلى إعادة النظر.

وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته مصادر في السوق أمس الأربعاء عن بيانات معهد البترول الأمريكي.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس، حسبما ذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بهبوط قدره مليون برميل.

وتترقب السوق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأمريكية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة عند الساعة 1430 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس.

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