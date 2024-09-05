استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها على الفائدة

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي قد توفر المزيد من المؤشرات حول حجم خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 2497.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:22 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى 2527.60 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب غالبًا ما ترتفع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وأظهرت بيانات صدرت الليلة الماضية أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف في يوليو، مما يشير إلى ضعف سوق العمل. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الانخفاض وحده كافيًا لتبرير خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر.

وسيكون تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدًا الجمعة حاسمًا لتوقعات قرارات المركزي الأمريكي.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد: "إذا جاءت أرقام الوظائف غير الزراعية أقل من التقديرات، فإن هذا سيعزز التوقعات بخفض بمقدار 50 نقطة أساس، مما قد يؤثر سلبًا على الدولار ويدعم الذهب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 28.32 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.8% إلى 909.47 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 934.83 دولار.

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