Thursday, 05 September 2024 09:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وخان يونس

9/5/2024 12:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- أستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر غارات نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية الى جانب قصف مدفعي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ335 من العدوان على غزة، أفاد مراسلونا باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بيتهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.

واستهدف قصف مدفعيّ اسرائيلي حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجروح.

الى ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية، في وقت سابق من الليلة الماضية، إن 23 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض

MENAFN05092024000205011050ID1108638478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث