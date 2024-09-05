5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف دير البلح وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- أستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر غارات نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية الى جانب قصف
مدفعي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.
وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ335 من العدوان على غزة، أفاد مراسلونا باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بيتهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.
واستشهد مواطن وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمواصي خان يونس.
واستهدف قصف مدفعيّ اسرائيلي حي الصبرة جنوبيّ مدينة غزة، بينما قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن اصابة عدد من المواطنين بجروح.
الى ذلك، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية، في وقت سابق من الليلة الماضية، إن 23 مواطنا استشهدوا، بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، في حصيلة غير نهائية، إلى 40861 شهيدا، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 94398 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض
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