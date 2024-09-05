الاحتلال يقتحم مخيم العين غرب نابلس
التاريخ
9/5/2024 12:13:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم العين غرب مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم، وانتشر في عدة أماكن، وداهم عدة منازل لمواطنين.
يتبع...
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