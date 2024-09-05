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الاحتلال يقتحم مخيم العين غرب نابلس

9/5/2024 12:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم العين غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المخيم، وانتشر في عدة أماكن، وداهم عدة منازل لمواطنين.

يتبع...

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