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الاحتلال يعتقل شابا من كفردان غرب جنين

9/5/2024 12:13:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قرية كفردان غرب مدينة جنين واعتقلت شابا.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزلاً، واحتجزت أصحابه، وأطلقت الرصاص باتجاهه.

وفي وقت لاحق، افرجت الاحتلال عن العائلة المحتجزة، وجرى اعتقال الشاب عبد الرحمن عابد.

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