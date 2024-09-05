الاحتلال يعتقل شابا من كفردان غرب جنين
التاريخ
9/5/2024 12:13:17 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، قرية كفردان غرب مدينة جنين واعتقلت شابا.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت منزلاً، واحتجزت أصحابه، وأطلقت الرصاص باتجاهه.
وفي وقت لاحق، افرجت الاحتلال عن العائلة المحتجزة، وجرى اعتقال الشاب عبد الرحمن عابد.
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