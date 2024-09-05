اصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة

MENAFN - Palestine News ) طوباس /PNN-أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ، الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيره إليه.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة

(D9)من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسمع اطلاق نار ودوي انفجارات. كما انتشر جنود المشاة في عدة مناطق من المخيم، وشرعوا بمداهمة العديد من المنازلوالاعتداء على اصحابها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم