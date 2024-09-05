اصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN-
أفادت مصادر في الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال أصابت شابا بأكثر من رصاصة، داخل مخيم الفارعة جنوب طوباس ونكلت به، ومنعت طواقم الإسعاف التي تتواجد على مقربة منه من الوصول إليه أو نقله وتقديم الاسعافات اللازمة له، وأنه لا معلومات مؤكدة حول طبيعة وضعه الصحي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت ، الليلة، مخيم الفارعة جنوب طوباس، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيره إليه.
وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت الفارعة بعدد من الدوريات وناقلات الجند برفقة جرافة مجنزرة
(D9)من حاجز الحمرا العسكري، حيث تتواجد آليات الاحتلال في الشارع الرئيس وفي أحياء مخيم الفارعة، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات وسمع اطلاق نار ودوي انفجارات. كما انتشر جنود المشاة في عدة مناطق من المخيم، وشرعوا بمداهمة العديد من المنازلوالاعتداء على اصحابها واحتجازهم واجراء تحقيقات ميدانية معهم
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