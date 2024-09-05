تنصيب نغا واي هونوا آي تي بو ملكة جديدة للماوري في نيوزيلندا قبل دفن والدها

تم اليوم الخميس الإعلان عن نغا واي هونوا آي تي بو كملكة جديدة للماوري في نيوزيلندا، لتكون بذلك الابنة الوحيدة وأصغر أبناء الملك الراحل توهيتيا بوتاتاو تي ويروهيرو، الذي وافته المنية في 30 أغسطس، بعد أيام قليلة من احتفاله بالذكرى الثامنة عشرة لتتويجه.

وجاء إعلان تولي نغا واي هونوا آي تي بو، البالغة من العمر 27 عامًا، العرش خلال مراسم "تانغهانغا" الجنائزية التي امتدت ستة أيام تكريمًا لوالدها. وقد جاء اختيارها من قِبَل مجلس "تيكاو-ما-روا"، وهو مجلس استشاري يتألف من 12 ممثلًا من شيوخ القبائل المختلفة.

وبهذا التتويج، تصبح نغا واي هونوا آي تي بو الملكة الماورية الثامنة، وثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد جدتها تي أريكينوي تي أتيرانجيكاهو، التي توفيت في عام 2006.

وعلى الرغم من أن دور ملك الماوري لا يُورث تلقائيًا، إلا أن جميع ملوك الماوري ينتمون إلى سلالة مباشرة لقادة الحركة الملكية الماورية "كيينغيتانغا"، التي تأسست في عام 1858 كرمز لمقاومة الاستعمار وحماية الثقافة والأراضي الماورية.

حضر مراسم التتويج الآلاف في "تورانغاوايواي ماراي"، حيث وصفت الاحتفالات بأنها "فجر جديد" لحركة الماوري. وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس "تيكاو ما-رو"، تشي ويلسون، على أهمية التقاليد التي يعود تاريخها لثمانية أجيال، والتي تعكس وحدة ورفعة شعب الماوري.

وأضاف: "نغا واي هونوا آي تي بو ليست مجرد ملكة جديدة؛ بل هي رمز لجيل جديد من القيادة، حيث تم اختيارها بحكمة ووفقًا لتقاليد أجدادنا."

الملكة الجديدة تحمل شهادة ماجستير في الدراسات الثقافية الماورية من جامعة وايكاتو، وحصلت على وشم "موكو كاواي" على ذقنها عندما كانت تبلغ 19 عامًا، كهدية لوالدها تقديرًا لعطائه خلال سنوات حكمه.

ويُنظر إليها كرمز للأمل والاستمرارية في الحركة الملكية الماورية، حيث شهدت العديد من المناسبات الملكية بجانب والدها.

وقالت المحامية البارزة آنيت سايكس، التي نذرت حياتها للدفاع عن حقوق الماوري، إن الملكة الجديدة تمثل "المستقبل الذي يسعى إليه الشعب الماوري".

وأضافت: "إنها تجسيد حي لإحياء واستعادة اللغة والثقافة الماورية. لغتها الأولى هي الماورية، وتتحدثها بطلاقة. إنها تسعى لتحسين الرفاهية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا."

الملكة نغا واي هونوا آي تي بو ليست فقط رمزًا ثقافيًا، بل تمثل أيضًا تحولًا في القيادة. إذ إنها تحظى بدعم واسع النطاق ليس فقط لقدرتها على قيادة الشعب الماوري، ولكن أيضًا لحفاظها على توازن مميز بين التقاليد والعصر الحديث.

وعلّقت سايكس قائلة: "لقد رأيناها تنمو وتكبر لتصبح قائدة تسعى للمعرفة الأصيلة، ومع ذلك، تدمج هذه المعرفة في عالمنا الحديث. إنها تمثل الفجر الجديد لشعبنا."

منذ وفاة والدها، شهدت نغا واي هونوا آي تي بو دعمًا كبيرًا من مختلف القبائل الماورية، حيث يعتبرها الكثيرون رمزًا للاستمرارية والأمل في الحفاظ على حقوق الشعب الماوري، خاصة في ظل التحديات السياسية التي تواجههم.

الملكة نغا واي هونوا آي تي بو باكي كانت قد التقت بالأمير تشارلز في لندن عام 2022، وعبرت عن احترامها لتاريخ أجدادها، إلا أنها أشارت إلى صعوبة تقبل تأثيرات الاستعمار القاسية على الماوري في نيوزيلندا.

وقالت: "بصراحة، أعظم رغباتي هي استعادة جميع أراضي الماوري لأصحابها الأصليين."

الجدير بالذكر أن الحركة الملكية الماورية تأسست في القرن التاسع عشر كحركة مقاومة ضد الاستعمار البريطاني، وهي تُعتبر اليوم رمزًا للفخر الماوري والاستمرار في حفظ حقوق الشعب.

وبرغم أن دور الملكة اليوم يعد إلى حد كبير شكليًا، إلا أنه يحمل أهمية تاريخية وثقافية كبيرة، حيث يقود رئيس الدولة العديد من القبائل الماورية ويوحدها ضد التحديات المشتركة.

وأخُتمت مراسم التتويج بتوجيه جثمان الملك الراحل توهيتيا إلى نهر "وايكاتو"، حيث نقلته قوارب "واكا" إلى جبل "تاوبيري" المقدس لدفنه في مراسم تتويج استثنائية مليئة بالمشاعر والتقدير لمسيرته الطويلة في الدفاع عن شعبه.