الولايات المتحدة تدرس صفقة أحادية للإفراج عن رهائن أمريكيين لدى حماس

أفادت قناة "إن بي سي" بأن إدارة بايدن تناقش طلبًا من عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى حماس للنظر في إبرام أحادية الجانب مع الحركة لتأمين إطلاق سراحهم. ووفقًا لخمس مصادر مطلعة، فإن هذا الخيار قيد البحث حالياً داخل الإدارة.

وقال مسؤول أميركي إنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب، ولكن الإدارة أعدت قائمة بالسجناء الذين تحتجزهم الولايات المتحدة وقد تثير حماس اهتمامًا بإطلاق سراحهم.

وفي اجتماع عُقد الأحد مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بعد مقتل ستة رهائن على يد حماس، من بينهم الأميركي هيرش غولدبرغ بولين، طالب أقارب المواطنين الأميركيين الأسرى الإدارة بتقييم خيارات لا تشمل إسرائيل. وأكد مسؤولون أنهم سيفحصون "كل الخيارات"، لكنهم أشاروا إلى أن الصفقة مع حماس التي تشمل إسرائيل لا تزال النهج المفضل.

وتأتي هذه المناقشات وسط قلق متزايد لدى العائلات وبعض المسؤولين في الإدارة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لا يلتزم بصفقة تشمل وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن.

ولا يزال أربعة رهائن أميركيين محتجزين لدى حماس، وتعتقد الولايات المتحدة أنهم أحياء، في حين تسعى الإدارة لاستعادة رفات ثلاثة آخرين يُعتقد أنهم لقوا حتفهم. وكانت "إن بي سي" قد أفادت في يونيو أن إدارة بايدن بحثت إمكانية التفاوض على صفقة أحادية الجانب مع حماس في حال انهيار محادثات وقف إطلاق النار التي تشمل إسرائيل. ولكن الفكرة لم تتقدم بسبب معارضة بعض كبار المسؤولين في الإدارة، وتفضيل بايدن التوصل إلى اتفاق أوسع يشمل إسرائيل ويضع نهاية للصراع.

رغم ذلك، قامت إدارة بايدن بتجميع قائمة بالسجناء في أميركا الذين قد تثير قضيتهم اهتمام حماس كجزء من صفقة لتحرير الأميركيين المختطفين. وتشير المصادر إلى أن هذه القائمة تضم خمسة أفراد. وتم الاتصال بحماس عبر مسؤولين قطريين قبل نحو ستة أشهر لاستكشاف إمكانية إبرام اتفاق أحادي، ولكن دون تحقيق تقدم يذكر.

وتضم قائمة السجناء قادة مؤسسة "الأرض المقدسة" الذين أُدينوا في 2008 بتقديم أموال لحماس. ورغم هذا، أشار مسؤول أميركي إلى أن فكرة الصفقة الأحادية غير واقعية، نظرًا لعدم توفر ما يكفي لتقديمه مقابل الرهائن. وأضاف: "حماس تطلب وقف إطلاق النار والإفراج عن نحو 1000 سجين فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وهو ما لا تستطيع أميركا تقديمه".

من جانبه، أكد جون كيربي، مستشار البيت الأبيض، أن إدارة بايدن ملتزمة تمامًا بإعادة الرهائن إلى عائلاتهم، وأن الجهود مستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق سراحهم.