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ارتفاع حركة المسافرين بالمطارات التونسية بنسبة 7ر12 بالمئة في ثمانية أشهر

9/5/2024 12:00:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 4 - 9 (كونا) -- كشفت ادارة الطيران المدني والمطارات التونسية اليوم الأربعاء عن ارتفاع في عدد المسافرين عبر مطارات البلاد بنسبة 7ر12 بالمئة ليبلغ 4ر8 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت الادارة في بيان إن 8ر4 مليون شخص سافروا عبر مطار (تونس قرطاج) الدولي حتى نهاية أغسطس الماضي بزيادة نسبتها 7ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البيان أن مطار (جربة جرجيس) الدولي جنوبي تونس استقطب حوالي 5ر1 مليون مسافر مسجلا زيادة نسبتها 4ر12 بالمئة في عدد المسافرين خلال نفس الفترة المذكورة.
وذكر أن عدد المسافرين عبر مطار (صفاقس الدولي) جنوبي البلاد تراجع بنسبة 3ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة مسجلا 108 آلاف مسافر في حين بلغ عدد المسافرين في مطار (توزر نفطة) الدولي نحو 3ر116 ألف مسافر في ثمانية أشهر.
وأوضح أن عدد المسافرين عبر مطار (طبرقة) الدولي شمالي البلاد سجل ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمئة.
وبحسب البيان سجلت حركة عبور المجال الجوي التونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نموا بنسبة 3ر16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (النهاية)

ش ب م / س ع م



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