ارتفاع حركة المسافرين بالمطارات التونسية بنسبة 7ر12 بالمئة في ثمانية أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 4 - 9 (كونا) -- كشفت ادارة الطيران المدني والمطارات التونسية اليوم الأربعاء عن ارتفاع في عدد المسافرين عبر مطارات البلاد بنسبة 7ر12 بالمئة ليبلغ 4ر8 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وقالت الادارة في بيان إن 8ر4 مليون شخص سافروا عبر مطار (تونس قرطاج) الدولي حتى نهاية أغسطس الماضي بزيادة نسبتها 7ر8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف البيان أن مطار (جربة جرجيس) الدولي جنوبي تونس استقطب حوالي 5ر1 مليون مسافر مسجلا زيادة نسبتها 4ر12 بالمئة في عدد المسافرين خلال نفس الفترة المذكورة.
وذكر أن عدد المسافرين عبر مطار (صفاقس الدولي) جنوبي البلاد تراجع بنسبة 3ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة مسجلا 108 آلاف مسافر في حين بلغ عدد المسافرين في مطار (توزر نفطة) الدولي نحو 3ر116 ألف مسافر في ثمانية أشهر.
وأوضح أن عدد المسافرين عبر مطار (طبرقة) الدولي شمالي البلاد سجل ارتفاعا بنسبة 6ر1 بالمئة.
وبحسب البيان سجلت حركة عبور المجال الجوي التونسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نموا بنسبة 3ر16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. (النهاية)
ش ب م / س ع م
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