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نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية الأنشطة الثقافية بتدعيم الروابط الوثيقة بين شعبي الكويت وبريطانيا

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 4 - 9 (كونا) -- أقيم مساء اليوم الاربعاء حفل كويتي موسيقي تحت عنوان (أنغام من الكويت) في المسرح الملكي دروري لين في إطار الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة الذي تعقد فعالياته برعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله.
وحضر الحفل نيابة عن سمو ولي العهد رعاه الله نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المملكة المتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في لندن.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام الحفل أكد نائب وزير الخارجية على دور الأنشطة الثقافية في اطار تدعيم الروابط الوثيقة ما بين الشعبين الصديقين مسلطا الضوء على المخزون التاريخي والإرث الثقافي الثري لكل من البلدين الصديقين.
وأشاد في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل الجهات الكويتية القائمة على هذا الحفل المميز والتي كانت عنصرا أساسيا في إنجاحه.
وفي سياقٍ متصل أكد نائب وزير الخارجية على عمق العلاقات التاريخية وتجذرها بين البلدين الصديقين مضيفا في هذه المناسبة أن الاتفاقية (الانجلو – كويتية) التي تم التوقيع عليها في العام 1899 تعد نقطة انطلاقة للعلاقات الدبلوماسية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وتدشينها بشكلٍ رسمي.
وأضاف أنه إيمانا من قيادتي البلدين الصديقين بأهمية إبراز تطور العلاقة الكويتية البريطانية مع مرور قرن وربع عليها وصولا للشراكة الوثيقة التي تجمعهما اليوم فقد تقرر إطلاق مسمى "عام الشراكة الكويتية – البريطانية" على العام 2024 الذي يصادف ذكرى مرور 125 عاما على توقيع الاتفاقية الانجلو كويتية وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد.(النهاية)

ن ب ش / ط أ ب




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