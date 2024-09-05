الألعاب البارالمبية: الصين تبتعد في صدارة قائمة الميداليات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 4 - 9 (كونا) -- ابتعدت الصين اليوم الاربعاء في صدارة قائمة ترتيب الدول المشاركة بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة الفرنسية حيث بات في رصيدها 62 ميدالية ذهبية متفوقة بذلك على بريطانيا التي لديها رصيد اجمالي يبلغ 74 ميدالية لكن في حوزتها 33 ذهبية فقط.
واستطاعت الصين ان تكسر حاجز ال100 ميدالية ليبلغ اجمالي ميدالياتها 135 من بينها 62 ذهبية و46 فضية و27 برونزية في حين أنه لدى بريطانيا 33 ذهبية و25 فضية و16 برونزية.
وحافظت الولايات المتحدة الامريكية على المركز الثالث في الترتيب بإجمالي 63 ميدالية من بينها 25 ذهبية لتتفوق بذلك على هولندا التي حلت بالمركز الرابع ب16 ميدالية ذهبية.
اما فرنسا الدولة المضيفة فبقيت في المرتبة الخامسة بمجموع 50 ميدالية منهم 15 ذهبية و17 فضية و18 برونزية لكن مركزها بات مهددا من البرازيل التي في حوزتها 15 ذهبية أيضا لكن مع 15 فضية فقط و27 برونزية.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر الجاري بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 لعبة. (النهاية)
م ع / ر ج
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