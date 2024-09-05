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البحرين وهنغاريا توقعان اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 4 - 9 (كونا) -- وقعت البحرين وهنغاريا اليوم الاربعاء اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات المشتركة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال زيارة رسمية يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيراتو الى البحرين الذي وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني.
ولفتت الى ان الجانبين ناقشا خلال جلسة المباحثات الرسمية مسار العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وفتح آفاق أشمل للتعاون المشترك في كافة المجالات وتعزيز الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لاطلاق النار واطلاق سراح الاسرى وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين للتخفيف من معاناتهم.
واشارت الوكالة الى ان الجانبين أكدا على أهمية دور اللجنة البحرينية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين وما نتج عنها من مناقشات مثمرة خلال الاجتماع الأول الذي عقد بالمنامة في فبراير 2022 والاجتماع الثاني الذي عقد في بودابست خلال شهر يناير 2024 معربين عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثالث للجنة بالمنامة في المستقبل القريب.
وأوضحت ان هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتأتي في إطار جهود البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المؤاتية لتشجيع وجذب الاستثمارات.
من جانبه أكد الوزير الهنغاري في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات على ان توقيع الاتفاقية بين حكومتي البلدين لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات يعد أمرا مهما لأنها ستوفر الحماية القانونية لشركات بلاده التي ستستثمر في البحرين وبالعكس مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الهنغارية ستتواجد قريبا في البحرين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتا الى تطلعه لتطوير هذا التعاون والأخذ بمنحى العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أوسع وذلك عبر انهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وحل مسألة منح مواطني دول مجلس التعاون تأشيرة (الشنغن).
واعرب عن تطلعه لنجاح أعمال القمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي على مستوى القادة في شهر أكتوبر المقبل وأن يصدر عن القمة رسائل داعمة للسلام.
ولفتت الوكالة الى ان الوزير الهنغاري اجرى خلال زيارته الرسمية للبحرين عدة لقاءات مع كل من وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن دينة ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد جمعة ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو ووزيرة شؤون الشباب روان توفيقي.
واوضحت انه جرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات النفط والغاز والمجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم العالي وتمكين الشباب وذلك في إطار الشراكات المختلفة التي تربط البلدين في شتى المجالات.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم البحرينية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا لإتاحة الفرصة لمواطني المملكة الحصول على منح دراسية سنوية (ستيبنديوم هنغاريكوم) للأعوام (2024-2027). (النهاية)

خ ن ع / ف ا س



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