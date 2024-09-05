البحرين وهنغاريا توقعان اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 4 - 9 (كونا) -- وقعت البحرين وهنغاريا اليوم الاربعاء اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين وتطوير الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات المشتركة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال زيارة رسمية يقوم بها وزير
الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا بيتر سيراتو الى البحرين الذي وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني.
ولفتت الى ان الجانبين ناقشا خلال جلسة المباحثات الرسمية مسار العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وفتح آفاق أشمل للتعاون المشترك في كافة المجالات وتعزيز الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية وعلى وجه الخصوص الحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة إلى التوصل لوقف دائم لاطلاق النار واطلاق سراح الاسرى وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين للتخفيف من معاناتهم.
واشارت الوكالة الى ان الجانبين أكدا على أهمية دور اللجنة البحرينية - الهنغارية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين وما نتج عنها من مناقشات مثمرة خلال الاجتماع الأول الذي عقد بالمنامة في فبراير 2022 والاجتماع الثاني الذي عقد في بودابست خلال شهر يناير 2024 معربين عن تطلعهما لعقد الاجتماع الثالث للجنة بالمنامة في المستقبل القريب.
وأوضحت ان هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتأتي في إطار جهود البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المؤاتية لتشجيع وجذب الاستثمارات.
من جانبه أكد الوزير الهنغاري في مؤتمر صحفي عقب جلسة المباحثات على ان توقيع الاتفاقية بين حكومتي البلدين لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات يعد أمرا مهما لأنها ستوفر الحماية القانونية لشركات بلاده التي ستستثمر في البحرين وبالعكس مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الهنغارية ستتواجد قريبا في البحرين.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتا الى تطلعه لتطوير هذا التعاون والأخذ بمنحى العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أوسع وذلك عبر انهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وحل مسألة منح مواطني دول مجلس التعاون تأشيرة (الشنغن).
واعرب عن تطلعه لنجاح أعمال القمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي على مستوى القادة في شهر أكتوبر المقبل وأن يصدر عن القمة رسائل داعمة للسلام.
ولفتت الوكالة الى ان الوزير الهنغاري اجرى خلال زيارته الرسمية للبحرين عدة لقاءات مع كل من وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن دينة ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد جمعة ووزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو ووزيرة شؤون الشباب روان توفيقي.
واوضحت انه جرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات النفط والغاز والمجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم العالي وتمكين الشباب وذلك في إطار الشراكات المختلفة التي تربط البلدين في شتى المجالات.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم البحرينية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في هنغاريا لإتاحة الفرصة لمواطني المملكة الحصول على منح دراسية سنوية (ستيبنديوم هنغاريكوم) للأعوام (2024-2027). (النهاية)
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