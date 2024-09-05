رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الارهابي في كابول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 4 - 9 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأربعاء التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.
وجددت الرابطة في بيان تأكيد موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه معربة عن التضامن التام مع أفغانستان وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمن أفغانستان واستقرارها وسلامة شعبها.
وأعربت الرابطة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولعموم الشعب الأفغاني سائلة الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأعلنت السلطات الأفغانية أول من أمس الاثنين أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول. (النهاية)
ف ن / ر ج
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