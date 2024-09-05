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رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الارهابي في كابول

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 4 - 9 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الأربعاء التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول وتسبب في مقتل وإصابة العشرات.
وجددت الرابطة في بيان تأكيد موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه معربة عن التضامن التام مع أفغانستان وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمن أفغانستان واستقرارها وسلامة شعبها.
وأعربت الرابطة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولعموم الشعب الأفغاني سائلة الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وأعلنت السلطات الأفغانية أول من أمس الاثنين أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 13 آخرون في تفجير انتحاري بالعاصمة كابول. (النهاية)

ف ن / ر ج



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