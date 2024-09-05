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الأسهم الأمريكية تخفق بالانتعاش من بعض الخسائر في بداية سبتمبر الحالي

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 9 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد محاولة يائسة للتعافي من البداية الباهتة لشهر سبتمبر وتعويض بعض الخسائر.
وأنهى مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) اليوم على انخفاض ليغلق على 07ر5520 نقطة متراجعا 16ر0 بالمئة كما سجل مؤشر (ناسداك المركب) 30ر17084 نقطة وبانحفاض 30ر0 بالمئة فيما ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) الى 97ر40974 نقطة وبنسبة 09ر0 بالمئة.
وتشير الحركة المتقلبة لسوق الأسهم في تداولات اليوم بعد تقرير سلبي آخر حول العمالة إلى أن المستثمرين غير متأكدين مما إذا كانت الأخبار الاقتصادية السيئة هي علامة إيجابية أم سلبية للأسهم.
وأدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهرا ضعيفا تقليديا لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة من تقلبات الأسواق العالمية ما ترك المستثمرين يتدافعون بحثا عن الحماية ويخشون جولة أخرى من فوضى العملة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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