الأسهم الأمريكية تخفق بالانتعاش من بعض الخسائر في بداية سبتمبر الحالي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 9 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد محاولة يائسة للتعافي من البداية الباهتة لشهر سبتمبر وتعويض بعض الخسائر.
وأنهى مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) اليوم على انخفاض ليغلق على 07ر5520 نقطة متراجعا 16ر0 بالمئة كما سجل مؤشر (ناسداك المركب) 30ر17084 نقطة وبانحفاض 30ر0 بالمئة فيما ارتفع مؤشر (داو جونز الصناعي) الى 97ر40974 نقطة وبنسبة 09ر0 بالمئة.
وتشير الحركة المتقلبة لسوق الأسهم في تداولات اليوم بعد تقرير سلبي آخر حول العمالة إلى أن المستثمرين غير متأكدين مما إذا كانت الأخبار الاقتصادية السيئة هي علامة إيجابية أم سلبية للأسهم.
وأدت حالة القلق الزائدة بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة وشهر سبتمبر الذي يعد شهرا ضعيفا تقليديا لأسواق الأسهم إلى عاصفة مثالية جديدة من تقلبات الأسواق العالمية ما ترك المستثمرين يتدافعون بحثا عن الحماية ويخشون جولة أخرى من فوضى العملة. (النهاية)
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