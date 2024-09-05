مسؤولتان أمميتان تجددان التأكيد على ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 4 - 8 (كونا) -- جددت مسؤولتان أمميتان اليوم الأربعاء التأكيد على ضرورة إيقاف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) حيث استمع إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
واستهلت ديكارلو حديثها أمام المجلس بالقول إن عاما تقريبا مر منذ اندلاع الحرب على غزة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق على ايقاف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
ورحبت بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى الاتفاق مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات "ولكن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة".
وأكدت المسؤولة الأممية في هذا الصدد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
من جانبها قالت وسورنو في إحاطتها إن التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية".
وأشارت إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية وتلبية احتياجات غير المقاتلين.
وأضافت أن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا مجددة التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى قرارات مجلس الأمن التي وعدت بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قائلة "بعد أشهر لا يزال العنف مستمرا فيما وقت قتل آلاف آخرون من الناس .. حان الوقت لكي يحول هذا المجلس وعوده إلى حقيقة ويضع حدا للمعاناة".
ولفتت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب (أوتشا) إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت علامات إيجابية حول إمكانية تحقيق الأهداف الإنسانية.
ورحبت في هذا الصدد بالإيقاف الإنساني المحلي للقتال الذي مكن من إطلاق حملة تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال فيما أشادت بالجهود الهائلة التي بذلها العاملون في مجال الصحة لتنفيذ الحملة في بيئة مليئة بالتحديات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تم تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة في المرحلة الأولى من الحملة التي تهدف للوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل في الفترة المقبلة.
وأوضحت وسورنو أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤدي دورا حيويا بما في ذلك من خلال أكثر من 200 فريق يعملون في عياداتها ونقاطها الصحية.
وأعربت عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية مشددة على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.
ورأت أن وحشية هذا الصراع لا تعرف حدودا مشيرة إلى الهجمات العديدة التي تلحق الضرر بالعاملين في المجال الإنساني.
وختمت بالقول إن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وحركتهم تحد من إيصال المساعدات المنقذة للحياة. (النهاية)
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