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مسؤولتان أمميتان تجددان التأكيد على ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة

9/5/2024 12:00:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 8 (كونا) -- جددت مسؤولتان أمميتان اليوم الأربعاء التأكيد على ضرورة إيقاف إطلاق النار فورا في قطاع غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة إلى القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لبحث (الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) حيث استمع إلى إحاطتين من وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
واستهلت ديكارلو حديثها أمام المجلس بالقول إن عاما تقريبا مر منذ اندلاع الحرب على غزة وبات هناك ضرورة لبذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق على ايقاف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
ورحبت بالجهود المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى الاتفاق مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة في الدوحة والقاهرة حاولت سد الفجوات "ولكن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة".
وأكدت المسؤولة الأممية في هذا الصدد أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
من جانبها قالت وسورنو في إحاطتها إن التطورات الأخيرة في غزة والضفة الغربية "تدفعنا إلى التأكيد مرة أخرى على القيمة المتساوية لكل حياة بشرية".
وأشارت إلى أن هدف القانون الدولي الإنساني هو الحد من عواقب الحرب من خلال وضع الحد الأدنى من معايير السلوك بهدف حماية وتلبية احتياجات غير المقاتلين.
وأضافت أن احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي ليس أمرا اختياريا مجددة التأكيد على ضرورة إطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتطرقت المسؤولة الأممية إلى قرارات مجلس الأمن التي وعدت بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن قائلة "بعد أشهر لا يزال العنف مستمرا فيما وقت قتل آلاف آخرون من الناس .. حان الوقت لكي يحول هذا المجلس وعوده إلى حقيقة ويضع حدا للمعاناة".
ولفتت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب (أوتشا) إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية ظهرت علامات إيجابية حول إمكانية تحقيق الأهداف الإنسانية.
ورحبت في هذا الصدد بالإيقاف الإنساني المحلي للقتال الذي مكن من إطلاق حملة تطعيم طارئة ضد شلل الأطفال فيما أشادت بالجهود الهائلة التي بذلها العاملون في مجال الصحة لتنفيذ الحملة في بيئة مليئة بالتحديات.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقد تم تطعيم أكثر من 187 ألف طفل دون سن العاشرة في المرحلة الأولى من الحملة التي تهدف للوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل في الفترة المقبلة.
وأوضحت وسورنو أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤدي دورا حيويا بما في ذلك من خلال أكثر من 200 فريق يعملون في عياداتها ونقاطها الصحية.
وأعربت عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في الضفة الغربية مشددة على أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير التي تحكم تنفيذ القانون.
ورأت أن وحشية هذا الصراع لا تعرف حدودا مشيرة إلى الهجمات العديدة التي تلحق الضرر بالعاملين في المجال الإنساني.
وختمت بالقول إن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وحركتهم تحد من إيصال المساعدات المنقذة للحياة. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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