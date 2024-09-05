موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية تحبط محاولة تهريب 236 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة في ميناء (الملك عبدالله) بمحافظة (رابغ) التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.

نيويورك - السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في مدينة (ويندر) بالولاية.

نيويورك - الأسهم الأمريكية تتراجع عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد محاولة يائسة للتعافي من البداية الباهتة لشهر سبتمبر وتعويض بعض الخسائر. (النهاية) ر ج