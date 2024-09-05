موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية تحبط محاولة تهريب 236 كيلوغراما من مادة الكوكايين المخدرة في ميناء (الملك عبدالله) بمحافظة (رابغ) التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة.
نيويورك - السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية تعلن مقتل أربعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين على الأقل في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في مدينة (ويندر) بالولاية.
نيويورك - الأسهم الأمريكية تتراجع عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) بعد محاولة يائسة للتعافي من البداية الباهتة لشهر سبتمبر وتعويض بعض الخسائر. (النهاية) ر ج
MENAFN05092024000071011013ID1108638451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.