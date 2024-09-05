Thursday, 05 September 2024 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشرا ((بورصة البحرين)) يقفلان بانخفاض

9/5/2024 12:00:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مـؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 , 944.41‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬3‭.‬82‭ ‬نقاط‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬807‭.‬47‭ ‬بانخفاض‭ ‬قـدره‭ ‬2‭.‬83‭ ‬نقطة‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بـورصة‭ ‬البحريـن‮»‬‭ ‬687‭.‬09‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬بقيـمة‭ ‬إجـمـالية‭ ‬قدرها‭ ‬397‭.‬58‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬بـحريني،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬54‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬تعاملاتـهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬والذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولـة‭ ‬180‭.‬52‭ ‬ألف‭ ‬ديـنار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬45‭.‬41 % ‭ ‬من‭ ‬القيـمة‭ ‬الإجـمـالية‭ ‬للتداول‭ ‬بكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬167‭.‬34‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

جاءت‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬الـمركـز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بـلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمها‭ ‬المتداولة‭ ‬180‭.‬52‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬45‭.‬41 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولـة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬167‭.‬34‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خـلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

أمـا‭ ‬الـمركـز‭ ‬الـثـانــي‭ ‬فكـان‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ (‬بيون‭) ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬122‭.‬62‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬30.84 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬244‭.‬85‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬13‭ ‬صفقة‭.‬

ثـم‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬49‭.‬55‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬12.46 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬101‭.‬11‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬صفقات‭.‬

وقد‭ ‬تـم‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬10‭ ‬شركات،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركتين،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقـيـة‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقـفالاتـها‭ ‬السابـقة‭.‬

MENAFN05092024000055011008ID1108638445

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث