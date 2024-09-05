مؤشرا ((بورصة البحرين)) يقفلان بانخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أقفل «مـؤشر البحريـن العام» يـوم أمس الأربعاء عند مستوى 1 , 944.41 بانخفاض قدره 3.82 نقاط مـقارنـة بإقفالـه يوم الثلاثاء، في حين أقفل «مؤشر البحريـن الإسلامي» عند مستوى 807.47 بانخفاض قـدره 2.83 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وقد تداول الـمستثـمرون في «بـورصة البحريـن» 687.09 ألف سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 397.58 ألف ديـنـار بـحريني، تـم تنفيذها من خلال 54 صفقة، حيث ركز الـمستثـمرون تعاملاتـهم على أسهم قطاع المواد الاساسية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولـة 180.52 ألف ديـنار أي ما نسبته 45.41 % من القيـمة الإجـمـالية للتداول بكـمية قدرها 167.34 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 9 صفقات.
جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في الـمركـز الأول إذ بـلغت قيـمة أسهمها المتداولة 180.52 ألف ديـنـار أي ما نسبته 45.41 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولـة وبكمية قدرها 167.34 ألف سهم، تم تنفيذها من خـلال 9 صفقات.
أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بيون) بقيـمة قدرها 122.62 ألف ديـنـار أي ما نسبته 30.84 % من إجـمـالي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 244.85 ألف سهم، تـم تنفيذها مـن خـلال 13 صفقة.
ثـم جاء بنك البحرين الوطني بقيـمة قدرها 49.55 ألف ديـنـار أي ما نسبته 12.46 % من إجـمـالـي قيـمة الأسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 101.11 ألف سهم، تـم تنفيذها من خلال 10 صفقات.
وقد تـم يـوم أمس تداول أسهم 10 شركات، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركتين، وحافـظت بقـيـة الشركـات على أسعار إقـفالاتـها السابـقة.
MENAFN05092024000055011008ID1108638445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.