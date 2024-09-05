مؤشرا ((بورصة البحرين)) يقفلان بانخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مـؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬العام‮»‬‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 , 944.41‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭ ‬3‭.‬82‭ ‬نقاط‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحريـن‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬807‭.‬47‭ ‬بانخفاض‭ ‬قـدره‭ ‬2‭.‬83‭ ‬نقطة‭ ‬مـقارنـة‭ ‬بإقفالـه‭ ‬السابق‭.‬

وقد‭ ‬تداول‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بـورصة‭ ‬البحريـن‮»‬‭ ‬687‭.‬09‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬بقيـمة‭ ‬إجـمـالية‭ ‬قدرها‭ ‬397‭.‬58‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬بـحريني،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬54‭ ‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬الـمستثـمرون‭ ‬تعاملاتـهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الاساسية‭ ‬والذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولـة‭ ‬180‭.‬52‭ ‬ألف‭ ‬ديـنار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬45‭.‬41 % ‭ ‬من‭ ‬القيـمة‭ ‬الإجـمـالية‭ ‬للتداول‭ ‬بكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬167‭.‬34‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

جاءت‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬الـمركـز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بـلغت‭ ‬قيـمة‭ ‬أسهمها‭ ‬المتداولة‭ ‬180‭.‬52‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬45‭.‬41 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولـة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬167‭.‬34‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خـلال‭ ‬9‭ ‬صفقات‭.‬

أمـا‭ ‬الـمركـز‭ ‬الـثـانــي‭ ‬فكـان‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬للاتصالات‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ (‬بيون‭) ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬122‭.‬62‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬30.84 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬244‭.‬85‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬مـن‭ ‬خـلال‭ ‬13‭ ‬صفقة‭.‬

ثـم‭ ‬جاء‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بقيـمة‭ ‬قدرها‭ ‬49‭.‬55‭ ‬ألف‭ ‬ديـنـار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬12.46 % ‭ ‬من‭ ‬إجـمـالـي‭ ‬قيـمة‭ ‬الأسهم‭ ‬الـمتداولـة‭ ‬وبكـمية‭ ‬قدرها‭ ‬101‭.‬11‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تـم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬صفقات‭.‬

وقد‭ ‬تـم‭ ‬يـوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬10‭ ‬شركات،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركة‭ ‬واحدة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬انـخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬شركتين،‭ ‬وحافـظت‭ ‬بقـيـة‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقـفالاتـها‭ ‬السابـقة‭.‬