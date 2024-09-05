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((التنظيم العقاري)) تطلق النسخة الثانية من مسابقة البحرين للابتكار العقاري

9/5/2024 12:00:41 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬أبل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬إطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنفيذ‭ ‬الركيزة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬العقاري‭ (‬2021-2024‭). ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬برعاية‭ ‬بلاتينية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إنفراكورب‮»‬،‭ ‬ورعاية‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭.‬

وأوضح‭ ‬أبل‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬العقارية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العقارية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬نوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬المبدعة‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬وتحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬منصة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬أكبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬ماجد‭ ‬الخان،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬بالمبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬التحفيزية‭.‬

ونوّه‭ ‬الخان‭ ‬بمسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬باعتبارها‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتوسيع‭ ‬آفاقها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬مستدامة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب‭ ‬الكامل‭ ‬للأفكار‭ ‬المبتكرة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬استثمارية‭ ‬ناجحة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بمشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬تمثل‭ ‬امتداداً‭ ‬لنجاح‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬وإبراز‭ ‬المبدعين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬البحريني‭.‬

وأضاف‭ ‬العمادي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬تعد‭ ‬دعوة‭ ‬للتفكير‭ ‬خارج‭ ‬الصندوق‭ ‬وابتكار‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬تعزز‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬واقعية،‭ ‬معبراً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لرؤية‭ ‬الأفكار‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬معالم‭ ‬مستقبل‭ ‬عقاري‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭.‬

هذا،‭ ‬وسيفتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمؤسسة rera ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتسجيل‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬للابتكار‭ ‬العقاري‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إشراك‭ ‬المتسابقين‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬العمل‭ ‬العقاري،‭ ‬وفتحت‭ ‬أمامهم‭ ‬فرصاً‭ ‬للتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬المبدعة‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬خلال‭ ‬المسابقة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المبدعة‭ ‬واكتشاف‭ ‬أفكارهم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬سيتم‭ ‬تمكين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬عقاري‭ ‬واعد‭ ‬ومبتكر‭.‬

وسيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬20 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بينما‭ ‬سيُمنح‭ ‬الفائز‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬12 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وسيحصل‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬مالية‭ ‬قدرها‭ ‬8 , 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬وسيتم‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭ ‬المرتقب‭ ‬‮«‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بحضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭.‬

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