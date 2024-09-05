((التنظيم العقاري)) تطلق النسخة الثانية من مسابقة البحرين للابتكار العقاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن المهندس إبراهيم محمد أبل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إطلاق النسخة الثانية من مسابقة البحرين للابتكار العقاري، وذلك في إطار تنفيذ الركيزة الأولى من الخطة الوطنية للقطاع العقاري (2021-2024). تأتي هذه المسابقة برعاية بلاتينية من شركة «إنفراكورب»، ورعاية ذهبية من شركة ديار المحرق، كجزء من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أبل أن النسخة الثانية من المسابقة ستركز على الحلول العقارية المبتكرة، والاستدامة في التطوير العقاري، بالإضافة إلى التكنولوجيا العقارية. وأضاف أن هذه المسابقة تمثل فرصة نوعية للكوادر الوطنية لتحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع ملموس وتحويل التحديات إلى فرص، كما توفر منصة للباحثين عن فرص العمل مع أكبر المؤسسات العقارية في مملكة البحرين.
من جانبه، أشاد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالمبادرة الرائدة التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطلاق مثل هذه المسابقات التحفيزية.
ونوّه الخان بمسابقة البحرين للابتكار العقاري باعتبارها تلعب دوراً محورياً في تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع آفاقها لتنفيذ مشاريع مستدامة تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً في هذا الصدد دعم شركة إنفراكورب الكامل للأفكار المبتكرة والحرص على تحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة.
من جانبه، أعرب المهندس أحمد علي العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، عن سعادته بمشاركة الشركة في النسخة الثانية من مسابقة البحرين للابتكار العقاري، مشيراً إلى أن المسابقة تمثل امتداداً لنجاح نسختها الأولى، ومنوهاً بدورها في تحفيز وإبراز المبدعين في القطاع العقاري البحريني.
وأضاف العمادي أن هذه المسابقة الوطنية التي تنظمها مؤسسة التنظيم العقاري تعد دعوة للتفكير خارج الصندوق وابتكار حلول مستدامة تعزز مستقبل القطاع العقاري في مملكة البحرين، مؤكداً دعم شركة ديار المحرق للمبادرات التي تسهم في تطوير الكوادر الوطنية وتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، معبراً عن تطلعه لرؤية الأفكار الجديدة التي ستسهم في رسم معالم مستقبل عقاري أكثر إشراقاً.
هذا، وسيفتح باب التسجيل لجميع المواطنين للمشاركة في المسابقة ابتداءً من 10 سبتمبر حتى 12 أكتوبر من العام الحالي عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة rera . gov . bh ، حيث يمكنهم الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالتسجيل.
الجدير بالذكر أن مسابقة البحرين للابتكار العقاري أسفرت عن إشراك المتسابقين في ميدان العمل العقاري، وفتحت أمامهم فرصاً للتعاون والشراكة في تطوير المشاريع العقارية، كما تم دعم العديد من الأفكار المبدعة التي عرضت خلال المسابقة، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الكوادر البحرينية المبدعة واكتشاف أفكارهم التي تسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة. ومن خلال هذه المسابقة سيتم تمكين أبناء الوطن من المشاركة في صنع القرار والمساهمة في تشكيل مستقبل عقاري واعد ومبتكر.
وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية قدرها 20 , 000 دولار أمريكي، بينما سيُمنح الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية قدرها 12 , 000 دولار أمريكي، وسيحصل صاحب المركز الثالث على جائزة مالية قدرها 8 , 000 دولار أمريكي. وسيتم تتويج الفائزين خلال الحدث المرتقب «سيتي سكيب البحرين 2024»، والذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور نخبة من صناع القرار في القطاع العقاري.
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