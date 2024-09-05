إيمانا بدور الكوادر الوطنية..((تمكين)) يدعم أكثر من 40 موظفا بحرينيا في شركة ((طه)) الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬موظفًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬للخدمات‭ ‬الصناعية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجي‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬ودعم‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتمكين‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والتطور،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وتعمل‭ ‬وفق‭ ‬تقنية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬جرى‭ ‬ابتكارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭ ‬بهدف‭ ‬معالجة‭ ‬مخلفات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاث‭ ‬الكربون‭ ‬الناتج،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأيادي‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬خالد‭ ‬البيات،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬دعمنا‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬كونها‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬13 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬عمار‭ ‬عواجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طه‭ ‬الدولية‭ ‬للخدمات‭ ‬الصناعية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والذي‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتحفيز‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تقدّمهم‭ ‬المهني،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تعتز‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬بشراكتها‭ ‬المثمرة‭ ‬والمستمرة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬بحرنه‭ ‬عالية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬نوعية‭ ‬ترفع‭ ‬نسب‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عواجي‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬أيضا‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬كوادرنا‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وزيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الإرشاد‭ ‬والدعم‭ ‬نحو‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتفعيل‭ ‬طاقاتها،‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومواكبتها‭ ‬وكسب‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الواعدة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬