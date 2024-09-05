Thursday, 05 September 2024 09:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيمانا بدور الكوادر الوطنية..((تمكين)) يدعم أكثر من 40 موظفا بحرينيا في شركة ((طه)) الدولية

9/5/2024 12:00:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬موظفًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬للخدمات‭ ‬الصناعية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامجي‭ ‬دعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬ودعم‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لتمكين‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والتطور،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الصناعية،‭ ‬وتعمل‭ ‬وفق‭ ‬تقنية‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬جرى‭ ‬ابتكارها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬البحرينية‭ ‬والخارجية‭ ‬بهدف‭ ‬معالجة‭ ‬مخلفات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاث‭ ‬الكربون‭ ‬الناتج،‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬اختراع‭ ‬لهذه‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأيادي‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة،‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬تبنيها‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬خالد‭ ‬البيات،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬دعمنا‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬كونها‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمته‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬13 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬ثمّن‭ ‬عمار‭ ‬عواجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طه‭ ‬الدولية‭ ‬للخدمات‭ ‬الصناعية‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والذي‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتحفيز‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬تقدّمهم‭ ‬المهني،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الوطني،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تعتز‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طه‮»‬‭ ‬بشراكتها‭ ‬المثمرة‭ ‬والمستمرة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬المشتركة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬بحرنه‭ ‬عالية‭ ‬ضمن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬الشركة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬نوعية‭ ‬ترفع‭ ‬نسب‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬عواجي‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬أيضا‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستمر‭ ‬لتطوير‭ ‬كوادرنا‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬وزيادة‭ ‬الأجور،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الإرشاد‭ ‬والدعم‭ ‬نحو‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬البشرية‭ ‬البحرينية‭ ‬وتفعيل‭ ‬طاقاتها،‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومواكبتها‭ ‬وكسب‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الواعدة،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬كافة‮»‬‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

MENAFN05092024000055011008ID1108638443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث